Samsung 870 QVO: una SSD da 8 TB per il mondo PC

30 Giugno 2020 – 19:48

Quattro modelli, tre già disponibili e uno in arrivo nel corso dell’estate: fino a 8 TB con prestazioni al limite delle capacità per lo standard SATA.

The post Samsung 870 QVO: una SSD da 8 TB per il mondo PC appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico