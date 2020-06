Quel che il movimento Black Lives Matter ha ottenuto finora

Dal Minnesota a New York, e da Amsterdam a Londra, nelle ultime settimane migliaia di manifestanti sono scesi in strada e hanno postato sui social media in solidarietà con il movimento Black Lives Matter per chiedere ai governi di porre fine attivamente alla brutalità della polizia e al razzismo istituzionale.

Nel mese successivo alla morte di George Floyd per mano della polizia, il mondo è stato testimone di alcune delle proteste antirazziste più impegnate, appassionate e determinate della recente memoria collettiva. Nel contempo ci sono stati anche cambiamenti meno visibili, che per questo motivo sono più difficili da misurare. Molte persone hanno colto l’attimo per riflettere seriamente sul proprio privilegio o su alcune storture dei sistemi, o ancora sui lasciti di una storia spesso colonialista. Altre hanno avuto conversazioni scomode ma cruciali sull’alleanza tra gruppi sociali diversi e sulla disuguaglianza, per cercare di capire come realizzare un cambiamento duraturo e inclusivo, ragionando anche su una serie di pregiudizi o cambiando prospettive.

Cos’è successo fin qui

È dal punto di vista culturale-simbolico che si sono verificati i cambiamenti più vistosi, e anche i più controversi. Le celebrità hanno donato milioni di euro alle organizzazioni affiliate al movimento, alcuni manager si sono dimessi per far posto a leader afroamericani, i brand sono diventati militanti e hanno fatto mea culpa per la loro mancanza di diversità, e numerose statue di leader confederati e mercanti di schiavi negli Stati Uniti sono state rovesciate o vandalizzate. Non è mancato ovviamente qualche eccesso, a tratti preoccupante per lo zelo dei rivoltosi, ma la discussione è diventata vulcanica ovunque.

Il colossal Via col vento è stato temporaneamente rimosso dal servizio di streaming Hbo Max per la sua rappresentazione stereotipata della servitù di colore, e poi rimesso online con un’introduzione un po’ paternalista che fornisce il contesto storico che circonda l’opera del 1939. “Stai per vedere uno dei film più popolari di tutti i tempi”, dice ora la professoressa di cinema Jacqueline Stewart nella nuova introduzione, che prosegue spiegando che il film non è stato “elogiato universalmente”, ma che può essere un’esperienza “scomoda, anche dolorosa”.

I cambiamenti hanno toccato anche l’altra sponda dell’Atlantico. Mentre a Bristol una statua del mercante di schiavi Edward Colston è stata abbattuta durante una protesta e gettata in acqua, la serie tv Little Britain è stata rimossa da Bbc iPlayer, Netflix e BritBox per la rappresentazione in blackface di alcuni personaggi.

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha intanto lanciato una “commissione per la diversità” per indagare su quali statue debbano essere mantenute, quali debbano essere rimosse e quali nuove potrebbero ragionevolmente essere erette. Alcuni parlamentari laburisti si sono spinti oltre, esortando il governo a sospendere la vendita di gas lacrimogeni, pellet di gomma e di scudi antisommossa agli Stati Uniti.

La polizia non è intoccabile

Questo ci porta a parlare delle conseguenze più concrete del movimento di piazza. Un paio di settimane fa, i democratici hanno presentato al Congresso una legge che faciliterebbe le indagini sugli agenti che si macchiano di cattiva condotta e vieterebbe la pratica del soffocamento (già resa fuorilegge in diverse città d’America dopo la morte di Floyd: tra le altre, New York City).

In molte città statunitensi si studiano modi per ridurre la brutalità. Il consiglio comunale di Minneapolis ha deciso di vietare l’uso di dispositivi di soffocamento da parte della polizia e ha richiesto agli agenti di fare rapporto e di intervenire quando vedono un uso non autorizzato della forza da parte di un collega.

Il dipartimento di polizia di Louisville, in Kentucky, ha licenziato uno dei tre agenti coinvolto nella sparatoria in cui è stata uccisa l’afroamericana Breonna Taylor. A Buffalo, New York, due poliziotti sono stati sospesi senza stipendio e poi accusati di aggressione aggravata dopo che un video li ha mostrati mentre spingevano per terra un manifestante di 75 anni, ricoverato in ospedale con una ferita alla testa (e finito poi al centro di un’assurda accusa complottista del presidente Donald Trump). A Dallas, il capo della polizia ha emesso un ordine che intima agli agenti “di fermare, o tentare di fermare, un collega quando la forza viene applicata in modo inappropriato o non è più necessaria”.

Lo slogan Defund the police, tagliare o eliminare i finanziamenti alla polizia, è lo slogan attorno a cui si è condensata la battaglia di Black Lives Matter. Ha un significato diverso a seconda dell’interlocutore (il segretario del Labour inglese, che pure si è inginocchiato in onore di George Floyd, ad esempio, ha detto che è una sciocchezza. Alexandra Ocasio-Cortez, deputata-simbolo dell’ala socialista dei democratici Usa, invece, ne è entusiasta) ma il tema comune è il ridimensionare la capacità economica delle forze dell’ordine e l’investimento in programmi sociali per affrontare questioni di fondo come la salute mentale, il decoro urbano o la dipendenza dalle droghe.

Qualunque cosa lo slogan significhi, comunque, si sta già materializzando: A New York, il sindaco De Blasio ha ceduto alle richieste della base di sinistra e ha promesso di tagliare i finanziamenti alla polizia locale da sei a cinque miliardi di dollari. L’Università del Minnesota, il sistema scolastico pubblico e i musei hanno chiuso o limitato i loro rapporti con il dipartimento di polizia. Il consiglio comunale di Baltimora ha approvato un taglio di bilancio di 22,4 milioni di dollari per il dipartimento di polizia. Il Consiglio comunale di Portland ha tagliato 15 milioni di dollari dal budget della polizia all’inizio di questo mese. Di questi, cinque milioni di dollari dovrebbero essere destinati a un nuovo programma che manda i primi soccorritori disarmati a rispondere alle chiamate dei senzatetto.

Philadelphia ha annullato il previsto aumento di 19 milioni di dollari per il dipartimento di polizia e ne ha spostati 14 milioni di dollari altrove – compresi gli alloggi a prezzi accessibili. A Seattle, il budget di ogni dipartimento è stato tagliato di circa il dieci per cento. Insomma le proteste in corso hanno messo pressione sui decisori locali e questi si sono sentiti in dovere di rimettere in discussioni i loro programmi e le le policy poliziesche.

La Conferenza dei sindaci degli Stati Uniti ad esempio ha pubblicato una carta per delineare un “quadro di riforma della polizia” che i sindaci e i capi della polizia potranno adottare per scoraggiare modelli di discriminazione razziale. Le riforme più specifiche dovrebbero essere annunciato nel prossimo mese.

I primi effetti nel mondo corporate

Unilever, uno dei maggiori inserzionisti americani e mondiali, ha dichiarato che non acquisterà più annunci su Facebook o Twitter, accusando entrambe le società di non fare abbastanza per contenere i messaggi d’odio e le fake news. Il presidente e amministratore di Coca-Cola, James Quincey, ha dichiarato che la sua azienda “metterà in pausa la pubblicità a pagamento su tutte le piattaforme di social media a livello globale per almeno 30 giorni”, con questa spiegazione: “Ci aspettiamo maggiore responsabilità e trasparenza dai nostri partner dei social media”. Allo stesso modo, Unilever ha sottolineato l’importanza di saper moderare “un ecosistema digitale responsabile in questi tempi polarizzati”.

Che c’entra tutto questo con Black Lives Matter? Sono esempi vividi di una tendenza individuata l’anno scorso dal sito Axios, e amplificata dalle nuove discussioni scaturite dal coronavirus e dalle proteste: gli amministratori delegati sono i nuovi politici. Stanno aiutando, in altre parole, a fare ciò che il Trump e il Congresso riescono a fare: far cambiare idea ai social. E se qualche settimana fa Mark Zuckerberg aveva detto che gli utenti si meritano dichiarazioni non filtrate da parte dei leader politici, adesso Facebook annuncia che segnalerà i post “degni di nota” dei politici che infrangono le sue regole, tra cui quelli di Trump.

La società sostiene che questo cambiamento era in cantiere già prima del boicottaggio da parte degli inserzionisti, ma è difficile non vederlo come un altra conseguenza della rivoluzione di Black Lives Matter: i dipendenti e il pubblicano si aspettano qualcosa, gli amministratori delegati decidono e le piattaforme social sono costrette a rispondere.

Senza dubbio, la morte del 47enne Floyd ha segnato l’inizio di una chiamata all’azione globale. Che si tratti di un momento simile alle proteste del muro di Berlino del 1989 o all’I Have a Dream di Martin Luther King del 1963 è ancora tutto da vedere, forse anche perché diverse persone attribuiscono alla parola cambiamento un significato diverso. Per molti critici di Black Lives Matter si tratta di una rivoluzione perlopiù cosmetica e superficiale, che non intacca di rapporti di potere e le cause profonde delle discriminazioni e del disagio.

Per altri versi, i manifestanti hanno avuto un impatto nel dibattito che soltanto tre mesi fa, in piena emergenza coronavirus, ben pochi potevano immaginare. E forse è grazie a loro che siamo riusciti a parlare d’altro.

