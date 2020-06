Picturephone: 50 anni fa la prima videochiamata

30 Giugno 2020 – 19:48

Mezzo secolo prima di Zoom, Google Meet e Microsoft Teams: l’1 luglio 1970 la prima videochiamata a Pittsburgh con il Picturephone Mod II.

