Olimpiadi Tokyo: Intel e CIO per gli atleti

30 Giugno 2020 – 19:49

Collaborazione tra Intel e CIO per offrire migliaia di atleti servizi di coaching, mentoring, apprendimento e sviluppo in vista dei Giochi Olimpici.

