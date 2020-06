Perché TikTok è ancora accusata di violare la privacy degli utenti

29 Giugno 2020 – 17:28

La piattaforma di condivisione video in voga tra i più giovani è tornata sotto i riflettori per il modo in cui accede ad alcune funzionalità del telefono. La casa di sviluppo ByteDance ha fornito la sua versione dei fatti ma in Rete cresce il fronte di chi non crede alla buona fede degli sviluppatori.



La piattaforma di condivisione video in voga tra i più giovani è tornata sotto i riflettori per il modo in cui accede ad alcune funzionalità del telefono. La casa di sviluppo ByteDance ha fornito la sua versione dei fatti ma in Rete cresce il fronte di chi non crede alla buona fede degli sviluppatori.

Fonte: Fanpage Tech