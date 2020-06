Pedofilia online: 30 mila indirizzi IP nel mirino

29 Giugno 2020 – 22:48

Una radicata rete di scambio di materiale pedopornografico online è stata scoperta in Germania: si va sulle tracce di 30 mila indirizzi IP.

