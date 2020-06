Niente più caricabatterie nella confezione dell’iPhone

29 Giugno 2020 – 21:43

(Foto: Phonearena)Definire la prossima confezione d’acquisto di iPhone 12 come minimalista potrebbe risultare un eufemismo: le ultime indiscrezioni anticipano infatti che oltre a eliminare le cuffiette EarPods dalla dotazione di serie, Apple andrà anche a togliere il caricabatterie. Insomma, si prospetta una scatola con dentro soltanto lo smartphone e il cavo, sempre che da Cupertino non decidano di rimuovere anche quello.

A sollevare quello che sta già diventando un piccolo caso nonostante non ci sia niente di confermato ufficialmente è ancora una volta l’analista Ming-chi Kuo. Secondo l’esperto di Tf International Securities, gli auricolari e l’adattatore usb-presa di corrente dovranno dunque essere acquistati a parte o presi da modelli precedenti.

L’eliminazione di cuffiette e caricabatterie sarebbe da imputare alla volontà di Apple di mantenere il prezzo di vendita di iPhone 12 sui valori degli attuali iPhone 11 fronteggiando al contempo un aumento del costo di produzione per via di migliorie come il modulo 5G che sarà integrato nei nuovi esemplari. Ma molti utenti puntano il dito sulla volontà di voler spingere la vendita degli AirPods e altri accessori originali.

A oggi, Apple include un paio di EarPods e un adattatore da 5 watt di tipo usb-a per iPhone 11 e iPhone Se 2020 mentre per iPhone 11 Pro e 11 Pro Max è di tipo 18 watt usb-c. Secondo Kuo, dal momento della presentazione di iPhone 12, anche le nuove scatole di iPhone Se 2020 saranno senza adattatore, con una sorta di mossa retroattiva.

Non viene invece menzionata la dotazione in scatola della generazione iPhone 11 che dovrebbe dunque rimanere inalterata. Per quanto riguarda gli accessori di serie dei prossimi iPad, si dovrebbe invece beneficiare di un caricatore veloce da 20 watt con le nuove presentazioni che dovrebbero essere un 10,8 pollici standard e un iPad Mini da 8,5 pollici.

(Foto: Apple)Insomma, se confermati i rumors iPhone 12 potrebbe avere certo un costo più basso del previsto, ma si dovranno preventivare spese extra se non si possiede già il necessario. I prezzi attuali su Apple Store sono di 25 euro per l’adattatore 5 watt usb-a e 35 euro per quello da 18 watt usb-c, mentre gli EarBuds costano 29 euro, per un totale dunque di 64 euro / 74 euro se si acquista la coppia cuffiette-adattatore.

C’è inoltre da sottolineare quanto la velocità di ricarica della batteria degli ultimi iPhone sia molto lenta se paragonata a quella di rivali che arrivano dalla Cina. Ecco i primatisti del segmento.

