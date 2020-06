Monitor LG da 21,5” in offerta a tempo su Amazon

29 Giugno 2020 – 19:48

Offerta a tempo su Amazon: il monitor LG 22MN430 con risoluzione Full HD e retroilluminazione LED in sconto oggi a soli 79,99 euro.

The post Monitor LG da 21,5” in offerta a tempo su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico