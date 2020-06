La actioncam modulare Insta360 One R sbarca in Italia a 339 euro

29 Giugno 2020 – 15:03

(Foto: Insta360)Finalmente si rende disponibile anche in Italia l’attesa Insta360 One R ossia la nuova actioncam del brand cinese che offre una struttura modulare, lenti intercambiabili e mette sul piatto anche la possibilità di sfruttare una configurazione con generoso sensore da un pollice. Presentata lo scorso Ces 2020 di Las Vegas, si propone come una delle più prestanti alternative a GoPro.

Tanta la qualità a bordo di Insta360 One R che allarga gli orizzonti grazie alla struttura in grado di accogliere componenti che ampliano le prestazioni e aggiungono funzionalità come per esempio la lente grandangolare o appunto il sensore da 1 pollice e sistema co-ingegnerizzato con Leica. Altri punti cardine sono il controllo vocale assieme al sistema di stabilizzazione FlowState e alla struttura impermeabile certificata ipx8.

Tre le configurazioni che si possono scegliere. La Dual-Lens 360 Mod monta doppia visuale fronte e retro in qualità 5,7k e anteprima in tempo reale sul display touchscreen; la 4k Wide Angle appunto per salvare video a qualità 4k grandangolari, stabilizzati, con fluidità 60 fps e possibilità di slomotion fino a 8x e infine la 1″ Wide-Angle Mod co-ingegnerizzata Leica appunto con sensore da 1 pollice, registrazione 5.3K, foto a 19 megapixel e corpo rugged.

Si segnala il mod drone per far volare la videocamera con Insta360 One R Aerial Edition.

https://www.youtube.com/embed/b8dsssSi4Aw

Tra le funzionalità software si sfrutta l’intelligenza artificiale per selezionare le migliori immagini salvate a 360 gradi con il sistema auto-frame, ma anche il tracking della messa a fuoco con il soggetto che viene riconosciuto e inseguito posizionandolo sempre al centro dell’inquadratura. C’è anche la possibilità di istruire la actioncam a voce con la funzione “Deep track” sulla messa a fuoco tramite voce. Infine, non manca il sistema che cancella in automatico il bastone da selfie con la modalità panoramica.

(Foto: Insta360)Completano il quadro due microfoni e algoritmo per la riduzione del rumore del vento, jack da 3,5 mm per il collegamento di periferiche esterne, modalità notturna, hyperlapse, editing semplificato e starlapse per il cielo notturno.

I prezzi sono di 599,99 euro per la One R 1″ Edition con sensore più grande, 509,99 euro per la versione One R Twin Edition con doppio sensore fronte / retro e 339,99 euro per la versione più semplice One R 4k Edition.

