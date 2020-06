Anche in Italia si può comprare a rate su Amazon

29 Giugno 2020 – 18:03

Dopo la sperimentazione dei pagamenti rateali su un campione di utenti selezionato, Amazon apre ora una nuova forma di pagamento a rate per i clienti italiani. Il colosso dell’ecommerce ha inserito tra le modalità di pagamento anche la possibilità della rateizzazione tramite l’opzione CreditLine, un fido gestito da Cofidis, società francese che fornisce servizi di credito al consumo e che tramite la filiale italiana collaborerà con Amazon.it per la concessione di crediti ai clienti che acquistano prodotti venduti e spediti direttamente dalla piattaforma o dai partner di vendita del colosso di Seattle.

L’opzione di pagamento con CreditLine può essere scelta solo su alcuni prodotti idonei, tra cui articoli di elettronica, biciclette, arredamento e fai da te, con un costo compreso tra i 100 euro e i 1.500 euro, e compare direttamente nell’elenco delle modalità di pagamento, come descritto sul sito di Amazon. Dopo aver scelto il pagamento a rate con CreditLine, il cliente è indirizzato alla pagina online di Cofidis, dove deve compilare con i propri dati personali e fiscali la domanda per l’attivazione della linea di credito che sarà accettata o respinta in tempo reale direttamente online.

Una volta attivato il credito, dopo venticinque giorni dalla data di spedizione le rate sono addebitate ogni mese sul conto corrente indicato dal cliente, e in un’area personale del sito della compagnia Cofidis sarà possibile controllare tutti i dati relativi alla gestione del credito. Inoltre, una volta attivato CreditLine il cliente avrà un fido a disposizione anche per altri acquisti futuri sempre su Amazon.it. Con questa modalità, in base al costo del prodotto acquistato si potrà pagare in soluzioni da 3, 5, 6, 10, 12, 18 o 24 rate mensili con importo minimo di 15 euro.

Nel complesso l’importo delle linee di credito ammesse per questa modalità di pagamento variano da 500 euro a 1.500 euro, secondo le condizioni riportate sul sito della compagnia. Resta possibile anche usufruire delle politiche di reso di Amazon, e nel caso in cui sia solo una parte dell’ordine a essere restituita le rate vengono ricalcolate in base al costo totale degli altri prodotti, mentre se viene restituito l’intero ordine la linea di credito resta attiva ma non vengono addebitate le rate.

