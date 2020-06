Unicredit, arriva la sanzione del Garante Privacy

28 June 2020 – 10:00

Il Garante Privacy ha comminato una sanzione da 600 mila euro a Unicredit in conseguenza del doppio data breach subito tra il 2016 e il 2017.

