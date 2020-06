Cartesio: e tu sai dubitare di ciò che leggi?

28 Giugno 2020 – 10:48

AGCOM ha lanciato un gioco su app che consente di mettere alla prova la propria capacità di nutrire un sano senso critico di fronte alle notizie.

