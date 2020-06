Musica in 5G: la Filarmonica della Scala, live

27 Giugno 2020 – 19:48

La Filarmonica della Scala ogni sera in concerto trasmesso online in alta definizione grazie alla collaborazione con la GigaNetwork 5G di Vodafone.

