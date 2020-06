I migliori 10 musicisti inventati dal cinema

27 Giugno 2020 – 9:04

Non tutti i film sulla musica sono biografici, anzi, molto spesso i migliori sono quelli che si inventano un cantante o una band appositamente. Lo fanno sia per poter spaziare, creare e prendere in giro, sia per parlare di artisti veri senza nominarli e, quindi, senza dover per forza ricalcare la loro vita. Alle volte sono star vaghe (come Tilda Swinton in The Big Splash o tutte le iterazioni di È nata una stella), altre sono inserite precisamente in un contesto (come i finti grunge di Singles).

Questa settimana esce al cinema (è bene precisarlo) L’assistente della star, in cui l’assistente di una gigantesca cantante soul cerca di farsi strada come produttrice, scoprendo un giovane talento, ma (magari) anche riuscendo a produrre qualcosa della sua ingombrante datrice di lavoro. Si tratta di un film sulla musica, che prende la via dei produttori, figure raccontate solo di rado (come nel bellissimo Tutto può cambiare, che purtroppo è musicalmente insulso). Ci sono solo musicisti falsi, anche se in controluce possiamo riconoscere figure reali a cui sono ispirati. Ad interpretare la grande star, è la figlia di Diana Ross.

I migliori film che abbiamo radunato qui sono prima di tutto quelli con le canzoni migliori, quelli che suonano meglio e quelli che centrano meglio il genere di cui si occupano. Poi, sono quelli che raccontano davvero il business della musica e la sua parabola.

10. A qualcuno piace caldo

Zucchero “Candito” Kandinsky, leader e front woman con ukulele di una swing band femminile che gira gli Stati Uniti facendo jazz bollente, è il simbolo di uno stile di vita dei musicisti che oggi è molto più raro di una volta: il gruppo itinerante, lo stile bohémien, la quotidianità senza fissa dimora e piena di avventure… E poi, suona una gran musica.

9. Top Secret

La cosa geniale di Top Secret è che non è solo la parodia di un film di spionaggio, ma anche quella di un film di Elvis di spionaggio (se è mai esistito), cioè uno di quei lavori in cui un cantante si trova in un’avventura, il che non gli impedisce di cantare. È tutto perfetto e anche se non si parla molto della musica in sé, c’è tantissimo di come era trattata la musica al cinema.



8. The commitments

Un gruppo di ragazzi e ragazze della provincia di Dublino, working class bianca che più bianca non si può, si mette a fare soul con risultati eccellenti, anche se totalmente regionali. Non c’è la dimensione grande della musica, ma al contrario quella altrettanto fondamentale delle band piccole, della fatica delle piccole serate e dei piccoli concerti.



7. I più grandi di tutti

Forse, il miglior film italiano su un gruppo musicale l’ha diretto Carlo Virzì (fratello di Paolo con la passione per la musica) e parla di un gruppo che non è più tale, i Pluto, quattro adulti che da tempo non suonano più, ma che da ragazzi avevano avuto una breve carriera punk, e si ritrovano, decenni dopo, per soldi, a riunirsi ed esibirsi. Le canzoni sono fantastiche, tra la parodia e il probabile punk nostrano anni ’80, e nella band c’è anche Dario Cappanera, storico roadie.



6. La La Land

Damien Chazelle ama raccontare i musicisti, la loro ossessione per il risultato–il trionfo–l’eccellenza, e l’incredibile fatica che c’è dietro. Per farlo, non solo indugia sulle rinunce e le privazioni, ma lavora maniacalmente sul risultato finale, che dev’essere di livello altissimo. Accade così che in La La Land (come già in Whiplash) ci siano alcune delle migliori scene di musica suonata del cinema recente. E anche diverse prese in giro.



5. The Blues Brothers

L’idea folle di rendere film uno sketch del Saturday Night Live finisce per essere un mix di tutta la storia del blues tramite i suoi veri interpreti, proprio i veri musicisti, attraverso le peripezie demenziali di due bluesman, due fratelli usciti di prigione che cercano di rimettere insieme la vecchia band. La parte esilarante è la presa in giro della vita sconsiderata di questi artisti, capaci di creare più problemi dei criminali solo per creare eccitazione.



4. Velvet Goldmine

Un pugno di artisti fittizi, ma legati a figure vere. Già il titolo rimanda a un brano di David Bowie, e i musicisti che il protagonista racconta, ricostruendo il suo incontro con il glam rock, si situano tra Marc Bolan e lo stesso Bowie, quel mondo londinese che faceva musica e spettacolo iniziando a esibire sessualità fluide.



3. A proposito di Davis

I fratelli Coen hanno fatto un lavoro magistrale assieme a T Bone Burnett per creare la melodia di questo chitarrista e cantante folk che cerca di sfondare poco prima dell’arrivo di Bob Dylan. Non solo è composta, suonata e cantata benissimo, ma è anche mostrata perfettamente nelle sue qualità e nei suoi problemi. Llewyn Davis è proprio il perfetto musicista a un passo dal successo, senza tutte le carte giuste per farcela.



2. Quasi famosi

Cameron Crowe è stato giornalista per Rolling Stone, ha seguito i gruppi in tour, li ha conosciuti, li ha poi filmati. E qui racconta che cos’è stata la musica (e il giornalismo musicale) della sua era (la metà degli anni ’70) tramite gli Stillwater. La band inesistente mette insieme molte caratteristiche di quelle emergenti dell’epoca, anche se il sound non è proprio eccezionale. Tuttavia, Quasi famosi è così impeccabile nel raccontare lo stupore, la rabbia e l’amore di un ragazzino di fronte alla grande musica che gli si perdona tutto.



1. This is Spinal Tap

L’apice di qualsiasi parodia musicale. È una parodia innanzitutto dei documentari musicali e poi dei musicisti. Gli Spinal Tap sono un gruppo rock che contiene tutti gli stereotipi: idiozia a palate, una serie di battute sull’heavy metal e la cretineria dei musicisti che hanno fatto storia soprattutto nell’ambito dei musicisti stessi.



