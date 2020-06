Fine di un’era, addio alle macchine fotografiche Olympus

27 Giugno 2020 – 6:33

(Foto: Olympus)Il 2020 miete una vittima eccellente come le fotocamere Olympus: lo storico marchio giapponese ha infatti ufficialmente chiuso la propria storia in ambito fotografico dopo 84 anni, vendendo la divisione Imaging al colosso nipponico Japan Industrial Partners (Jip) che di recente aveva fagocitato un altro brand storico del tech come i computer Vaio di Sony. Vedremo fotocamere marchiate Olympus in futuro? E chi ne possiede una avrà ancora assistenza?

La risposta alla prima domanda è “no”. Japan Industrial Partners ha confermato che manterrà due brand interni molto famosi di Olympus come Om-D legato appunto alle macchine fotografiche e Zuiko alle ottiche, ma non succederà come con altre società ripescate dal mondo dell’aldilà tecnologico, come per esempio Polaroid o Nokia. A meno di decisioni future, dunque, non si vedranno più nuove fotocamere Olympus all’orizzonte.

E la motivazione è molto semplice: la società Olympus non chiude, viene solo abbassata la serranda del segmento che finora l’aveva resa universalmente nota ossia proprio il mondo fotografico. Il brand continuerà con il proprio marchio a produrre e commercializzare strumentazione professionale come endoscopi e altre apparecchiature mediche. Un po’ come successo per i notebook Vaio di Sony che di certo non ha chiuso, ma ha soltanto lasciato andare quel ramo del proprio albero.

Si ricorda peraltro ancora il documento sulle prospettive del 2019 dal sibillino titolo “Trasformare Olympus – in una società di tecnologia medica veramente globale”. Nel comunicato ufficiale di cessione della divisione Imaging a Jip, Olympus cita le fotocamere sempre più prestanti integrate negli smartphone come uno dei motivi del mercato sempre più complicato e contratto. È stato inoltre sottolineato come per tre anni fiscali consecutivi la sezione fotografica sia andata in rosso.

Secondo premesse emerse, tutti i possessori di fotocamere Olympus dovrebbero godere di un’assistenza che non terminerà con la vendita della divisione a Jip. Anzi, al contrario il nuovo proprietario dovrà naturalmente badare ai clienti importati dallo storico marchio.

