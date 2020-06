Facebook ha bandito i messaggi d’odio dalle pubblicità, ma i post razzisti sono ancora accettati

27 Giugno 2020 – 14:28

Con un posto sul suo profilo, Mark Zuckerberg ha annunciato nuove regole messe in atto per bloccare la diffusione di messaggi d'odio e disinformazione attraverso la piattaforma pubblicitaria di Facebook. C'è solo un problema: questo vale per gli annunci, ma i post razzisti potranno continuare a circolare sul social.



Fonte: Fanpage Tech