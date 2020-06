Cosa sono e come si creano le Routine di Amazon Alexa

27 June 2020 – 10:00

Le routine Alexa condensano diverse funzioni e operazioni multiple in un semplice comando vocale. Vediamo come creale e i vari dispositivi compatibili.

The post Cosa sono e come si creano le Routine di Amazon Alexa appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico