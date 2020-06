5 storie per gli 80 anni di Lanterna verde

27 Giugno 2020 – 9:03

Continuano i festeggiamenti in casa Dc Comics. Dopo Batman, Catwoman e Joker, un altro grande protagonista si affaccia alla veneranda soglia degli 80 anni: Lanterna verde, o Green Lantern per gli anglofili. In realtà, in questo caso, non si può dire lo stesso per l’uomo sotto la maschera. Nei decenni, infatti, il ruolo di protettore cosmico è stato assunto da diversi terrestri. Il primo e originale Lanterna verde fu infatti il misconosciuto Alan Scott, un aviatore entrato in possesso di un anello magico; fece il proprio debutto nel 1940 su All-American Comics 16, ideato dal cartoonist Martin Nodell.

Dopo l’ascesa e il declino dei supereroi della Golden Age, nel 1959 l’editor e sceneggiatore Julius Schwartz reinventò il personaggio, mandando in pensione Alan Scott e sostituendolo con Hal Jordan, donandogli al tempo stesso un’impronta sci-fi e la prospettiva da poliziotto galattico che lo hanno reso famoso. Nel ruolo si avvicendarono poi Guy Gardner, John Stewart, Kyle Rayner e altri alter ego più o meno famosi (come il libanese Simon Baz e la giovane donna latino-americana Jessica Cruz).

Per celebrare e ricordare gli 80 anni di storia di uno dei membri fondatori della Justice League of America, negli Usa è in uscita un albo speciale super-sized“da 100 pagine. Qui, invece, trovate 5 storie imperdibili dal passato di Lanterna verde. Tutte le saghe del personaggio sono state pubblicate in Italia negli anni da Rw Lion e da Planeta De Agostini, prima che i diritti dei fumetti Dc Comics passassero, recentemente, all’editore Panini Comics (che probabilmente ne ristamperà alcuni volumi).

1. Origini segrete, di Geoff Johns, Ivan Reis

Cominciamo da una storia moderna che reinterpreta con successo le origini di Green Lantern, fornendo nuovi dettagli sulle ragioni e le modalità del reclutamento di Hal Jordan come rappresentante del pianeta Terra per il corpo di polizia intergalattica delle Lanterne verdi. Dopo la morte del padre di Hal un incidente aereo, la madre proibisce al giovane di seguire le orme paterne come pilota.

Hal disubbidisce e, compiuti i 18 anni, si arruola nella Air Force statunitense, dove però si dimostra sin troppo scavezzacollo. Il suo coraggio non giova forse alla carriera, ma almeno fa sì che venga scelto dall’Anello di una Lanterna verde morente, Abin Sur, giunto sulla Terra guidato dalla profezia di una Notte più profonda. Questa storia riscrive le origini già narrate in Emerald Dawn I e II, cementando diversi pilastri fondamentali nel mito del personaggio e ponendo le basi per il futuro: le origini di Sinestro, Lanterna verde ossessionata dalla necessità di scongiurare la profezia e destinata a diventare uno dei nemici più temibili di Hal Jordan; le motivazioni e la fuga di Atrocitus, leader delle rabbiose Lanterne Rosse; e ovviamente il passato dello stesso Hal. In Italia la storia è stata ristampata più volte, e si può trovare nel volume Dc Origini: Lanterna Verde (Rw Lion, 176 pp, 18,95 euro).

2. Emerald Twilight, di Ron Marz, Darryl Banks

La carriera di Hal Jordan andò avanti felicemente per 20 anni, tra avventure spaziali e combattimenti al fianco dei colleghi terrestri della Jla, nonostante l’arrivo dell’antipaticissimo Guy Gardner come Lanterna verde parallela nella Justice League International degli anni ’80. Finché, negli anni ’90, in una fase di declino delle vendite per gli albi di supereroi, il team creativo guidato dallo sceneggiatore Ron Marz decise di dare uno scossone galattico al personaggio. Dinanzi alla totale distruzione della propria città natale, il buon Hal impazzì, diventando il malvagio Parallax. In un’escalation di potere cosmico e follia, il folle supereroe diventato supercattivo riuscì a sconfiggere, da solo, l’intero corpo delle Lanterne verdi, minacciando l’esistenza dell’Universo stesso. Con Jordan impazzito, spetta a Kyle Rayner raccogliere il mantello (anzi, l’anello) e diventare la nuova Lanterna verde terrestre.

La saga di Parallax è tuttora tra le più controverse e discusse nella storia di Green Lantern, e rappresenta una tappa fondamentale da leggere per chiunque voglia scoprire il personaggio. La storia è raccolta nel volume Lanterna Verde: Alba e Tramonto, insieme alle origini di Hal Jordan raccontate in Emerald Dawn (Planeta De Agostini, 594 pp, 28 euro).

3. Blackest Night, di Geoff Johns, Ivan Reiss

Dalle origini segrete arriviamo alla Notte più profonda che era stata profetizzata così tanti anni prima. In realtà i lettori dovranno prima passare per Rebirth, che reinsedia il personaggio di Hal Jordan come Lanterna verde dando la colpa della sua follia a un’entità esterna (Parallax, appunto), e poi leggersi Sinestro Corps War, dove un Sinestro scatenato dà vita a un’epica saga d’azione, prima di arrivare al capitolo finale della trilogia cosmica di Geoff Johns. Blackest Night è il climax della gestione di Johns su Lanterna Verde. La grande minaccia profetizzata dagli Anelli non delude: Nekron è una forza che vuole spazzare via ogni forma di vita e di emozione dall’Universo, e per riuscirci si serve di un esercito di supercattivi e supereroi defunti, divenuti veri e propri morti viventi. Ad affrontarla ci sono non solo le Lanterne verdi, ma anche altri sei corpi di soldati dotati di Anelli, ciascuno ispirato a un’emozione diversa. Imperdibile per tutti gli amanti delle space opera supereoristiche (Lanterna verde di Geoff Johns, vol 4 – La notte più profonda, Rw Lion, 544 pp, 50 euro).

4. The Omega Men, di Tom King, Barnaby Bagenda

Lasciamo per un attimo Hal Jordan alle sue nascite e rinascite per dare uno sguardo agli altri alter ego che si sono fregiati del titolo di Lanterna verde. Tra le migliori miniserie dedicate a Kyle Rayner vi è sicuramente la recente e sottovalutata Omega Men. Quel che poteva sembrare come una facile scopiazzatura dei Guardiani della galassia diventa un albo unico nel suo genere, in cui un depotenziato Kyle Rayner, privo dei poteri di Lanterna verde o bianca, si ritrova coinvolto in una vicenda di guerra tra civiltà galattiche e viene apparentemente ucciso da un gruppo di super-terroristi. Tra colpi di scena, dialoghi vividi e personaggi memorabili, Omega Men è la storia moderna di Kyle Rayner da leggere – anche per chi sa poco o nulla del supereroe (Dc Omnibus: Omega Men, Rw Lion, 200 pp, 31,95 euro).

5. Rage Planet, di Sam Humphries, Robson Rocha

Jessica Cruz e Simon Baz sono due matricole nel corpo delle Lanterne verdi. A loro è stata assegnata la giurisdizione sul pianeta Terra. Jessica soffre di un debilitante disturbo d’ansia, le cui radici forse sono più profonde di quanto lei stessa sospetti. Simon era un criminale di poco conto, accusato ingiustamente di terrorismo anche a causa della sua fede islamica, e internato a Guantanamo Bay prima di ottenere il potere di un Anello.

Insieme sono i protagonisti di Green Lanterns, una serie con i piedi (relativamente) piantati per terra e il feeling di un telefilm poliziesco d’azione. Nel primo ciclo di storie intitolato Rage Planet, Jessica e Simon devono risolvere i problemi del pianeta più caotico dell’Universo, la Terra. Quella che sembrava una missione di routine, però, li porterà a scontrarsi con la minaccia galattica di Atrocitus e delle potenti Lanterne rosse. In Italia le avventure di Jessica e Simon sono state pubblicate in appendice al mensile Lanterna Verde di Rw Lion.

