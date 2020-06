Rubavano dati a TIM per rivenderli ai call center

26 Giugno 2020 – 19:48

La Polizia Postale ha pubblicato i dettagli dell’operazione Data Room: un’organizzazione rubava dati personali a TIM per venderli ai call center.

