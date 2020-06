Meet, Duo: videochiamate di gruppo su smart display

26 Giugno 2020 – 10:49

È sufficiente pronunciare un comando vocale per organizzare una videochiamata di gruppo o unirsi a una in programma tramite lo smart display.

The post Meet, Duo: videochiamate di gruppo su smart display appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico