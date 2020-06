L’orologio Gucci dedicato agli esport

26 Giugno 2020 – 15:04

Foto: gucci.comCome Louis Vuitton, che in collaborazione con Riot Games ha rilasciato una collezione di abiti ispirata League of Legends, anche la moda italiana si avvicina al mondo degli esport svelando un orologio in edizione limitata. Infatti, questa volta è Gucci con Fnatic – organizzazione londinese di esport e intrattenimento – a svelare un nuovo modello della collezione DIVE acquistabile esclusivamente online.

FNATIC x Gucci Limited Edition Gucci Dive non è uno smartwatch ma un tradizionale orologio con movimento al quarzo ispirato al team League of Legends del brand londinese. Con un design che riprende le linee degli orologi da sub, una cassa costruita in acciaio inossidabile e quadrante nero con diametro da 40mm, l’accessorio è dotato di un cinturino in gomma nera regolabile da 150 a 200mm per adattarsi facilmente ai polsi di varie dimensioni.

Resistente alle immersioni fino a 200 metri, a caratterizzare questa edizione limitata sono la lunetta e le icone segna ora di colore nero e arancione, il monogramma GG della maison e il logo Fnatic che compaiono sul quadrante – rispettivamente al posto delle ore 12 e 6 – e i nomi dei due brand incisi sul fondello. Consultare l’ora anche in condizioni di scarsa luminosità non sarà affatto un problema poiché, grazie ai dettagli luminescenti, le lancette e gli indici saranno visibili anche al buio.

Ogni singolo esemplare è numerato e sono solo 100 le unità disponibili per l’acquisto. Al momento FNATIC x Gucci Limited Edition si può pre-ordinare direttamente dallo store italiano online della maison al prezzo di 1350 euro: la consegna è prevista entro la prima metà di luglio.

The post L’orologio Gucci dedicato agli esport appeared first on Wired.

Fonte: Wired