I vitalizi vanno riaboliti subito. E i 5 stelle devono scusarsi

26 June 2020 – 11:31

Un momento dei festeggiamenti in piazza del luglio 2018, appena approvato il ricalcolo alla Camera (foto: Antonio Masiello/Getty Images)Così, dopo la povertà, ci accorgiamo che neanche i vitalizi erano stati aboliti. O meglio: che il populismo frettoloso fa i gattini ciechi. Il Senato, forte della sua auto dichiarazione, ha annullato la celebre delibera festeggiata in piazza a colpi di spumante e palloncini (ricordate? “Bye bye vitalizi”, per Montecitorio era l’estate del 2018). Come? Attraverso il voto di una misteriosa commissione battezzata Contenziosa: su cinque membri, tre hanno votato a favore della bocciatura. Il presidente Giacomo Caliendo di Forza Italia e due tecnici. Contrari i leghisti Simone Pillon (quello del Family Day) e Alessandra Riccardi, ex 5 stelle. Il Pd non era rappresentato ma si è scagliato subito contro la decisione col solito tweet muscolare di Nicola Zingaretti (si scherza).

Giubilo per l’ex parlamentare Maurizio Paniz, il “sindacalista” di centinaia di ex transumanti, alcuni vere e proprie meteore, di palazzo Madama e Montecitorio. Che, per inciso, ha (in parte) ragione e l’ha avuta fin dall’inizio. La delibera era stata partorita in pieno Conte I, fra i primi scalpi dei pentastellati di governo, già non più quelli delle “scatolette di tonno” ma, appunto, quelli delle festicciole in piazza a favore di circo mediatico in cui si aboliva un po’ la qualsiasi.

Ci sono aspetti che nella fretta non sono stati ben ponderati e dunque il dispositivo sarebbe scritto male. Ma soprattutto si è scelto il percorso delle delibere degli uffici di presidenza e non di una legge, proseguendo per esempio sulla strada del famoso ddl Richetti, affossato al Senato allo scadere della precedente legislatura, che almeno avrebbe garantito l’applicazione “erga omnes”, tagliando anche i vitalizi degli ex consiglieri regionali. Affidarsi a un provvedimento che sarebbe matematicamente finito in pasto a quella bizzarra commissione, mezza politica e mezza “civile”, nominata di fatto dal presidente del Senato, non è stata proprio una mossa da spietati rivoluzionari anticasta.

Ovviamente c’è da scommettere che ai profumati assegni incassati vita natural durante per spesso brevi periodi in carica gli ex parlamentari non avrebbero rinunciato neanche se a scrivere quella delibera fosse stato un principe del foro. Per cui le storture che contiene sono semmai un’aggravante di una battaglia che, in ogni caso, sarebbe andata in scena in questi termini. Certo fornire meno argomenti all’armata brancaleone dei vitalizi – limitare in qualche modo la retroattività, indicare una destinazione chiara per i risparmi ottenuti, passare da una legge e non da una delibera dell’ufficio di presidenza – avrebbe aiutato a sotterrare definitivamente uno strumento nato nel 1954 in gran segreto. Proposto come un privilegio pressoché all’unanimità, negli anni si è trasformato in un orrore che ha consentito e consente a vecchi deputati e senatori di incassare anche cinque volte i contributi versati.

Vale la pena ricordare che i vitalizi in Italia non esistono già più, dal 2012. Sono stati sostituiti da un trattamento pensionistico che pure rimane piuttosto ingiusto, perché ricalca il vecchio sistema in termini di requisiti d’età ma almeno se ne distacca per l’importo, che da quell’anno viene calcolato in base ai contributi versati. Qui si discute di ex membri del Parlamento in carica prima di quella data, in cui c’è stato e c’è ancora oggettivamente di tutto. Un vero Far West. Celebri, ad esempio, sono i casi di due ex parlamentari dei Radicali Piero Craveri, senatore per solo una settimana nel luglio 1987, che fino a dicembre 2018 ha percepito circa 2.300 euro netti al mese, e Angelo Pezzana, a Montecitorio dal 6 al 14 febbraio 1979, con un vitalizio di oltre 2.200 euro netti. Quella roba, che pure era un’eredità precedente ai primi, timidi ritocchi del 1997 (quando venne introdotto un mandato minimo di due anni e sei mesi, alzato nel 2007 a quattro anni, sei mesi e un giorno), non è oggettivamente sostenibile. Non lo è tanto più in questo periodo di buco nero socioeconomico.

Cosa fare, dunque? Riabolirli, o meglio ricalcolarli e subito, ma con una legge. Mettendo i gruppi parlamentari, e le loro scelte, di fronte al paese con un dibattito ridotto al minimo ma una formulazione a prova di Corte Costituzionale. Oltre a scusarsi: su queste storie – che ormai riguardano circa 2.600 persone per un totale di 200 milioni di euro l’anno, per cui vale la pena non dimenticare che siamo ormai dalle parti delle scelte poco più che simboliche – il Movimento 5 Stelle ha costruito gran parte del suo percorso politico e della sua stessa ragion d’essere nei confronti dei cittadini. Più che le solite chiacchiere sulla “casta che si tiene il malloppo” vorremmo sentire, una volta tanto, una matura autocritica. Qualcosa tipo “abbiamo sbagliato i modi, i tempi e perfino a celebrare in piazza coi palloncini: rimedieremo subito, con una legge dai contenuti incontestabili”. Quando mai.

Inutile contare sull’impugnamento all’organismo di secondo grado, il Consiglio di giurisdizione dello stesso Senato. Nel frattempo infatti, beffa dopo la tempesta, si dovranno restituire gli arretrati dal 2018 (poca roba alla fine, il taglio era stato in media dell’8%, e questo è un altro punto del bluff pentastellato) e si aspetta un effetto simile alla Camera. Il punto vero è che i labirinti giuridico-gattopardeschi delle Camere sono lontani anni luce dalla realtà quotidiana delle persone piegate dalla pandemia, davvero fuori da ogni possibilità (e in questa fase perfino volontà) di comprensione. L’unico messaggio che è passato è che è tutto come prima. Nonostante i 5 Stelle.

