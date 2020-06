I Microsoft Store chiudono in tutto il mondo: si venderà solo online

26 Giugno 2020 – 20:28

I dipendenti dei punti vendita chiusi continueranno a servire i clienti in remoto. Il gruppo di Redmond continuerà a investire in Microsoft.com e negli store digitali accessibili dalle console Xbox e dai computer con sistema operativo Windows, che insieme raggiungono 1,2 miliardi di persone in 190 Paesi.Continua a leggere



I dipendenti dei punti vendita chiusi continueranno a servire i clienti in remoto. Il gruppo di Redmond continuerà a investire in Microsoft.com e negli store digitali accessibili dalle console Xbox e dai

Continua a leggere I dipendenti dei punti vendita chiusi continueranno a servire i clienti in remoto. Il gruppo di Redmond continuerà a investire in Microsoft.com e negli store digitali accessibili dalle console Xbox e dai computer con sistema operativo Windows, che insieme raggiungono 1,2 miliardi di persone in 190 Paesi.

Fonte: Fanpage Tech