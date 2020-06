HP Envy 6000 e HP Deskjet 2700, per casa e ufficio

26 Giugno 2020 – 19:48

HP presenta due nuove famiglie di stampanti pensate per il luogo convergente della casa, dove lavoro, studio e tempo libero ormai coesistono.

The post HP Envy 6000 e HP Deskjet 2700, per casa e ufficio appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico