Fortnite porta al cinema i giocatori, in cartellone c’è “Inception”

26 Giugno 2020 – 18:04

Fortnite proietterà dei film di Christopher Nolan sullo schermo del suo drive-in in game (foto: Fortnite)Fortnite, il videogioco di punta della Epic Games, ospiterà nella sua modalità Party Royale una giornata dedicata al regista Christopher Nolan. Il 26 giugno in cartellone c’è Inception. Il primo spettacolo è stato trasmesso alle ore 11 di questa mattina e verrà replicato alle 23. Epic Games ha scelto tre film di Nolan, che cambiano in base alla zona da cui ci si collega: oltre a Inception, Batman Begins e The Prestige.

Luogo dove è presente il Drive-in nella mappa del Party Royale di Fortnite. (Foto: Fortnite)Il film, proiettato in lingua originale e sottotitolato, sarà visibile nell’area della mappa dove è situato lo schermo cinematografico. Basterà quindi collegarsi per tempo e raggiungere il luogo con il proprio personaggio per accedere gratuitamente a una serata cinematografica alternativa.

Per una questione di diritti, durante la proiezione del film Fortnite sospenderà la possibilità di registrare o di trasmettere in streaming la sessione di gioco. Gli eventuali trasgressori rischiano di incappare in un severissimo blocco dalle piattaforme e dal gioco, nonché di essere sottoposti a provvedimenti legali relativi alle norme anti pirateria.

La Giornata Nolan fa eco alla recente trasmissione in anteprima mondiale del trailer di Tenet, il nuovo film del regista britannico. Oltre alla proiezione del film, questa sera il cinema all’aperto di Fortnite ospiterà lo show musicale intitolato Diplo Presents: Thomas Wesley. Dopo la proiezione del film dj Diplo presenterà in anteprima mondiale il suo ultimo album, che dà il titolo allo show. Al concerto parteciperanno anche due ospiti d’eccezione: il rapper Young Thug e la cantante, attrice e attivista Noah Cyrus. Per celebrare la serata al cinema e il concerto, Epic Games riproporrà alcune tra le Skin più apprezzate per l’avatar dei giocatori: Mortafiamma, Desperado, Rio Grande, Frontiera, Ladrona e Vita notturna.

