Dopo Persone normali, anche Parlarne tra amici diventa una serie

26 June 2020 – 11:45

Sally Rooney (foto: Getty Images)La coproduzione Bbc-Hulu Normal People, che arriva in Italia quest’estate sulla piattaforma di streaming StarzPlay, ha conquistato pubblico e critica, esattamente come il romanzo da cui è tratta, l’acclamato Persone normali di Sally Rooney, edito da Einaudi. Il successo fenomenale ha sicuramente spinto i due servizi televisivi a fare il bis. È notizia di queste ore, infatti, che Hulu si è impegnata ufficialmente a produrre insieme a Bbc Three (il canale giovane e digitale della tv pubblica britannica) un adattamento seriale anche del romanzo d’esordio della giovane scrittrice irlandese, ovvero Parlarne tra amici, in originale Conversations with Friends.

Lo show consisterà idi 12 episodi della durata di mezz’ora l’uno e ricalcherà la trama del libro, in cui Rooney racconta l’intrigante vicenda di due studentesse del college, Frances e Bobbi, amiche ma in passato anche amanti, che intrecciano un complesso rapporto con una coppia sposata, Nick e Melissa, più grandi, sui quali convergeranno stimoli intellettuali, ambiguità sessuali e svariate frustrazioni.

Lenny Abrahamson, produttore e regista di alcuni episodi di Normal People, sarà nuovamente coinvolto nel progetto a fianco di Alice Birch, regista e anche responsabile della sceneggiatura con la supervisione della scrittrice stessa. Sebbene la Bbc avesse annunciato già lo scorso febbraio l’intenzione di portare sullo schermo l’esordio di Sally Rooney, è solo ora – con la partecipazione di Hulu – che il progetto prende forma definitiva, con la possibilità di debuttare già nel 2021.

