Cyberpunk 2077, in arrivo la serie anime Edgerunners

Il nuovo capitolo della saga videoludica nata negli anni ’90 Cyberpunk 2077 debutterà solo il prossimo novembre, ma l’attesa nei confronti di questo titolo – che vedrà fra i suoi protagonisti anche Keanu Reeves – è sempre maggiore. Nonostante manchino alcuni mesi al debutto, sono numerose le iniziative e le anticipazioni che circolano in queste settimane. In particolare, una è stata rivelata nelle scorse ore e riguarda un’inedita collaborazione: la piattaforma di streaming Netflix, infatti, ha svelato il progetto di realizzare entro il 2022 una serie anime ambientata proprio nel mondo del videogioco creato da CD Projekt. A occuparsi dell’animazione sarà lo studio giapponese Trigger, celebre in questi ultimi anni per Kill la Kill o Little Witch Academia.

Al momento restano pochi i dettagli circa l’adattamento animato Cyberpunk: Edgerunners, anche se i messaggi social dell’annuncio sono corredati dall’enigmatica frase “Night City sta per esplodere”, riferendosi alla megalopoli futuristica in sono sono ambientate le vicende di Cyberpunk. Ciò che è trapelato, comunque, è che la serie seguirà vicende e personaggi diversi rispetto a quelli di cui potranno fare esperienza i giocatori del titolo principale. Si tratterà di “10 episodi a sé stanti su un ragazzino di strada che cerca di sopravvivere in un città ossessionata dalla tecnologia e dalla modificazione del corpo”. Diventerà, per questo, un edgerunner, ovvero un fuorilegge mercenario conosciuto anche come Cyberpunk.

La società di videogame CD Projekt Red figurerà come produttrice, mentre la regia è affidata a Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare). A rendere sonoramente il mondo distopico al centro della storia, invece, ci sarà Akira Yamaoka, già compositore della colonna sonora di Silent Hill.

