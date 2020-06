Così le città celebrano il Pride 2020

26 Giugno 2020 – 15:04

Arcobaleni sugli edifici, sui monumenti, sulle cassette delle lettere, sulle strisce pedonali. Il 2020 è un anno anomalo per il Pride, il mese dell’orgoglio lgbt+ che si celebra in molti paesi (non tutti, in alcuni è vietato) a giugno, in memoria dei moti di Stonewall avvenuti nella notte del 27 giugno 1969 a New York. A causa del Covid-19, infatti, le tradizionali parate, colorate e partecipatissime, sono state sospese ovunque.

Per tenere accesa l’attenzione sui diritti della comunità lgbt+, oltre a lanciare eventi e iniziative online (in alcuni casi collegati all’altro movimento che ha infiammato questo mese, quello di Black Lives Matter), le città hanno vestito con i colori arcobaleno i loro edifici più famosi, negozi e strade. Nella gallery abbiamo raccolto le immagini più belle, in vista del giorno del Global Pride (sabato 27 giugno).

