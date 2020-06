CityQ, la bicicletta elettrica che sembra un’auto

26 June 2020 – 11:41

CityQÈ simile a un’auto, perché ha quattro ruote, ma il diametro di quest’ultime la rendono affine a una bicicletta. Ma le similitudini non finiscono di certo qui perché, sulla CityQ, a differenza dei normali quadricicli elettrici, bisognerà pedalare.

Decisamente originale quindi la soluzione proposta dalla startup norvegese con sede a Oslo, che definisce la CityQ una Car-eBike. Sono tante le caratteristiche che la accumunano al mondo delle quattro ruote, come ad esempio il tetto coperto, il vano di carico e i finestrini (opzionali), rendendola un mezzo di trasporto perfetto per muoversi in città anche durante il brutto tempo. Inoltre, la larghezza di soli 87 cm e il peso di 70 kg contribuiscono ulteriormente a definire la sua natura cittadina. Può trasportare due adulti o, in alternativa, un adulto e due bambini. Gli interni sono semplici ed essenziali; il volante a due razze ha le leve del freno direttamente sotto di esse (un po’ come i manubri delle biciclette da corsa).

In realtà, pedalando non si contribuisce direttamente a muovere il mezzo, bensì si fornisce l’assistenza al motore elettrico. I pedali della CityQ Car-eBike non sono infatti collegati ad ingranaggi o catene, semplicemente un software abilita un sistema drive-by-wire che alimenta il motore elettrico da 250 W del veicolo, in grado di far raggiungere al mezzo una velocità massima di 25 km/h, così come impongono le leggi europee in materia di cargo-bike. L’autonomia dichiarata con due batterie è di 70-100 km.

CityQDopo tre anni di sviluppo, la CityQ Car-eBike è preordinabile lasciando un deposito di 99 euro. Il prezzo di acquisto dovrebbe essere di circa 6mila euro.



