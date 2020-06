5 canzoni che puoi suonare (davvero) in The Last of Us 2

26 June 2020 – 17:06

All’interno del videogioco sviluppato da Naughty Dog per PlayStation 4 la protagonista può imbracciare una chitarra e suonarla come un vero strumento. I giocatori controllano i movimenti delle mani con il controller DualShock e sono arrivati a reinterpretare in acustico numerosi classici della musica moderna: ecco le migliori cover virtuali emerse in Rete.Continua a leggere



