Trump su Parler: via da Facebook e Twitter?

25 Giugno 2020 – 10:49

Lo staff del Presidente valuta la possibilità di abbandonare i due social network per spostare la campagna elettorale su un’altra piattaforma, Parler.

