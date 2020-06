Slack Connect: 20 aziende in un unico canale

25 Giugno 2020 – 10:48

Grazie a Connect fino a 20 organizzazioni diverse possono comunicare all’interno dello stesso canale Slack: al momento solo per gli utenti premium.

Fonte: Punto Informatico