Relazione Garante Privacy: il 2019 che è stato

25 Giugno 2020 – 16:48

Tra GDPR e crisi sanitaria: la relazione annuale pubblicata dal Garante Privacy fotografa un anno tutt’altro che semplice per il paese.

The post Relazione Garante Privacy: il 2019 che è stato appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico