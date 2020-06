Recensione Samsung Galaxy Book S: bello, versatile ma con qualche limite

25 Giugno 2020 – 6:23

L’estetica e il design sono sempre stati elementi soggettivi, ma questa volta è difficile trovare un detrattore del Samsung Galaxy Book S che ha nella sua forma un indubbio punto di forza. Come nell’arte della seduzione, la bellezza gioca un ruolo fondamentale, almeno all’inizio, almeno per attrarre l’attenzione e questo è già un buon punto di partenza.

Il nuovo ultrabook di Samsung merita infatti di essere valutato e capito, lasciando che si candidi a dispositivo per i mobile worker con alcuni pro e qualche contro. E per farsi guardare usa i canoni del design di qualità, un buon lavoro di sartoria industriale che ha trasformato un blocco di alluminio anodizzato in un notebook sottile e leggero.

Stiamo infatti parlando di uno spessore massimo di appena 11,8 millimetri e un peso che si ferma sotto il chilo, 930 grammi per essere precisi. Considerando che il display misura 13,3 pollici, si comprende bene che l’oggetto è in effetti decisamente compatto e perfettamente trasportabile. Ma non è l’unico plus per chi vuole lavorare ovunque e senza limiti.

La piattaforma Qualcomm Snapdragon 8cx assicura la connettività Lte sempre operativa, all’atto pratico significa avere accesso a internet come su uno smartphone, un collegamento stabile, veloce, affidabile e senza temere una debacle della batteria. Questo è uno degli aspetti vincenti dei nuovi processori Qualcomm, un elemento distintivo di questo Samsung Galaxy Book S.

Tradotto in modo pratico vuol dire riuscire a essere produttivi con il notebook quasi per due giornate lavorative senza dipendere dal cavo elettrico. Ufficialmente l’azienda americana dichiara ben 25 ore di riproduzione video continuative come benchmark della batteria, una misura impossibile da ottenere (al momento) con i processori Intel a parità di condizioni.

L’esperienza d’uso è più che valida anche facendo riferimento alle prestazioni, lo Snapdragon8cx infatti riesce ad essere in alcuni casi addirittura più veloce di un Core i5, ad esempio nella gestione dei principali applicativi Office. Differenze di lana caprina, sia inteso, ma il punto è che il notebook di Samsung viaggia spedito quando rimane nel suo ambito d’uso principale.

La questione è nota e l’avevamo già affrontata parlando del Microsoft Surface Pro X, qui il collo di bottiglia è rappresentato dall’impossibilità di installare e far girare qualsiasi programma. La piattaforma Windows on ARM ha infatti il limite di essere incompatibile con l’architettura a 64-bit che però riguarda una buona fetta di software piuttosto rilevanti tra cui la suite di Adobe.

La capacità di appianare questo gap rispetto ai prodotti Intel onestamente non è stata ancora portata a termine e l’orizzonte temporale per raggiungere il traguardo rimane incerto. Come abbiamo visto a crederci in primis sono le aziende di hardware e Samsung ha un indubbio peso nel mercato, quindi è lecito ritenere che la situazione avrà sviluppi positivi, ma al momento rimangono i limiti e questi limiti devono essere valutati al momento dell’acquisto.

Il Samsung Galaxy Book S risolto questo problema avrebbe ben pochi rivali anche se qualche aspetto non ci ha convinto del tutto. Nel prodotto perfetto avremmo desiderato qualche porta in più (ci sono solo 2 USB-C 3.1 oltre al jack audio) e la retroilluminazione della tastiera più intensa. Ideale sarebbe stato anche un display con una maggiore capacità di ridurre i riflessi, anche se la luminosità massima permette di lavorare in qualsiasi situazione di luce.

Rimane però inalterato il giudizio sulla capacità di offrire all’utente un prodotto decisamente valido per lavorare in mobilità a patto di non chiedere compiti gravosi e l’uso applicazioni non supportate. La durata della batteria, la presenza della connettività LTE sempre presente, la leggerezza e l’elegante design sono assi nella manica.

In altre parole bisogna vedere questo Samsung Galaxy Book S alla stregua di un notebook che funziona come uno smartphone, che aggiunge all’esperienza del telefono tutti i vantaggi della tastiera fisica e dell’ampio display. In questo perimetro, è un prodotto che ha senso e che può soddisfare a pieno il consumatore; uscendo dalla staccionata, la questione, come abbiamo detto, si complica.

Con questa visione anche il prezzo di 1099 euro appare piuttosto interessante, in fondo costa abbondantemente meno di uno smartphone top di gamma e anche di un ultrabook.

Voto: 7,5

Wired: leggerezza, connettività always on, durata della batteria

Tired: problemi di compatibilità software, poche porte

