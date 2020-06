Perché ad Amsterdam l’economia circolare si ispira a una ciambella

25 Giugno 2020 – 9:03

Una ciambella (Foto di Saf Y da Pixabay)Economia circolare? Per alcuni, una complicazione da hippie mentre i pil nazionali scontano i danni del Covid-19. Per altri, la chiave socio-economica per proteggere i cittadini più indifesi: proprio la ciambella di salvataggio di cui adesso abbiamo più bisogno, per ambiente e umanità. Nasce così l’applicazione ad Amsterdam di un modello economico innovativo che sposa sostenibilità sociale ed ambientale. Ad aprile Marieke van Doorninck, vicesindaco di Amsterdam, annuncia che la ripartenza della città dei fiori nel post coronavirus avrà “il marchio di una ciambella, cucinata ad Oxford“.

La città olandese adotterà un modello economico creato dall’economista dell’Università di Oxford Kate Raworth. Un benchmark di sviluppo sostenibile che ricorda proprio la forma di una ciambella, incastrata tra due anelli. Quello interno stabilisce il minimo necessario per condurre una buona esistenza e si basa sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu. Da cibo e acqua pulita a un certo livello di qualità di alloggi, servizi igienico-sanitari, istruzione, uguaglianza di genere, reddito e voce politica. Chi non raggiunge tali standard minimi, vive all’interno del buco della ciambella: ha meno di ciò di cui ha bisogno. E questo è un problema individuale. L’anello esterno della ciambella rappresenta, invece, l’obiettivo ecologico: i confini individuali per non danneggiare il clima, il suolo, gli oceani, la biodiversità. Chi li supera, vive al di fuori del bordo esterno. Usa molto di più di ciò che gli è necessario. E questo è un problema collettivo. Per questo la “ciambella” di Amsterdam, nella sua visione applicativa, innesca una serie di iniziative con l’obiettivo di portare tutti gli abitanti a vivere tra i due anelli.

Questo modello ha il sapore di un’utopia new global, che la città olandese vuole provare ad applicare nella realtà. A Wired van Doorninck spiega i motivi della scelta: il modello “non descrive solo come usare meno materie prime e rispettare i limiti del nostro pianeta, ma tratta anche di sviluppo economico e di tutele individuali. Lo hanno applicato città come Portland e Filadelfia negli Stati Uniti, ma Amsterdam è stata la prima a creare un modello specifico per le proprie esigenze. Il “donut” ci fornisce uno specchio: nella nostra nuova strategia circolare, ogni azione ha una posizione nella ciambella e contribuisce al nostro obiettivo generale. Allo stesso tempo, questo modello ci mostra anche quali aspetti dobbiamo monitorare e quali soggetti coinvolgere per seguire un percorso concreto di crescita”.

La strategia

Il problema infatti è la concretezza, per non rendere la “ciambella” uno slogan fine a se stesso. Per questo la città di Amsterdam ha creato la strategia Amsterdam Circular 2020-25, un documento pubblico che guarda al prossimo futuro con gli obiettivi specifici del modello olandese. E il grande sogno, creare una città a impatto zero e tutelare l’ambiente: Amsterdam intende ridurre del 50% l’uso di materie prime entro il 2030 e rendere l’economia urbana totalmente circolare entro il 2050.

Da dove iniziare per raggiungere un traguardo cosi ambizioso? “Ci siamo concentrati su aree in cui come governo locale possiamo davvero fare la differenza”, spiega van Doorninck. Partendo proprio dagli edifici municipali che dovranno ottimizzare i loro consumi del 20% entro il 2030. In generale, per il 2020 e il 2021, la città seguirà tre priorità lungo la via della rivoluzione “a ciambella”: ridurre i rifiuti alimentari; disincentivare i consumi; incentivare la costruzione di edifici e infrastrutture sostenibili. Amsterdam punta a dimezzare gli attuali sprechi alimentari entro il 2030. “Il Comune implementerà nuove politiche dirette a settori specifici, come gli hotel. I residenti di Amsterdam saranno anche scoraggiati a sprecare il cibo attraverso diverse misure e la città si impegna a ottenere un surplus alimentare per i bisognosi”, aggiunge il vicesindaco.

Il secondo target è ancora più ambizioso: scoraggiare la cultura consumistica. Entro il 2025 Amsterdam intende riciclare la totalità di mobili, prodotti tessili ed elettronici usati in città. E incentivare in generale l’uso dei prodotti piuttosto che la proprietà. Come? Spiega ancora il vicesindaco: “La città lavorerà con aziende, enti locali e centri accademici per creare in tre anni un’infrastruttura facilmente accessibile di piattaforme legate alla sharing economy, negozi di seconda mano, mercati online e servizi di riparazione”.

Infine, realizzare edifici e infrastrutture pubbliche sostenibili. Nei nuovi progetti dovranno essere usati biomateriali (come il legno) e materiali riciclati. “La produzione di materiali per nuovi edifici, come il cemento, comporta la liberazione di molta Co2. Ecco perché la città di Amsterdam rafforzerà i requisiti di sostenibilità quando bandirà nuove gare. E adotterà una sorta di “passaporto materiale” dove si potrà leggere con precisione quali elementi sono stati utilizzati in un edificio”, dice il vicesindaco. I cittadini potranno seguire l’avanzamento del progetto da un sito e contribuire. Per van Doorninck, “questo modello può essere adattato in modo specifico ad altre città in Europa e nel mondo. È importante lavorare insieme e trarre ispirazione per migliorarsi: sarebbe davvero bello imparare gli uni dagli altri in una rete di diversi modelli di “ciambelle” urbane”.

