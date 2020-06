Per la prima volta un robot dotato di intelligenza artificiale sarà protagonista di un film

25 June 2020 – 17:37

(Foto: Justine Emard)Le frontiere del cinema si fanno sempre più fantascientifiche, non solo per quanto riguarda le tematiche, ma anche nel senso di confini tecnologici prima impensabili da superare. Poche settimane dopo la notizia sul primo film che sarà girato nello spazio (letteralmente), ecco arrivare l’annuncio di una pellicola che vedrà protagonista un vero e proprio robot dotato di intelligenza artificiale. E anche qui non si tratta del solito personaggio di storie sci-fi animato dagli esseri umani o ricreato in computer graphic: sarà un androide vero e proprio di nome Erica.

Il film, intitolato b, seguirà la storia di uno scienziato che scopre i pericoli associati a un progetto indirizzato al perfezionamento del dna umano; ormai consapevole delle storture del suddetto progetto, s’impegna a far fuggire la donna meccanica e senziente, Erica appunto, che lui stesso ha contribuito a costruire. La storia deriva da un’idea di Eric Pham, Tarek Zohdy e Sam Khoze, tutti e tre solitamente impegnati come supervisori degli effetti speciali, e sarà prodotto fra gli altri da Bondit Capital Media, già dietro a titoli come Fino all’osso e all’animato Loving Vincent. Secondo quanto scrive l’Hollywood Reporter, si stima che il capitale investito per produrre questo progetto ammonti ai 70 milioni di dollari.

Gli scienziati giapponesi Hiroshi Ishiguro e Kohei Ogawa, che hanno creato Erica nei loro studi di robotica, le hanno insegnato precisi metodi di recitazione: “Di solito, gli attori portano la loro esperienza di vita nel ruolo, ma Erica non ne ha”, spiega Khoze: “Abbiamo dovuto simulare movimenti ed emozioni in un processo continuo di apprendimento”. Alcune riprese sono state realizzate in Giappone nel 2019, mentre dovranno essere terminate in Europa a giugno 2021. Se il risultato sarà inquietante o meno, lo si capirà probabilmente solo a film ultimato.

