Non solo widget: tutte le volte che Apple si è “ispirata” a Google

25 Giugno 2020 – 6:43

(Foto: Apple)Con l’ufficialità di iOs 14 sono finalmente arrivati anche sul sistema operativo mobile di Apple i widget che permettono di personalizzare le home screen con mini programmi di svariato tipo. Qualcosa che da circa un decennio era possibile sfruttare con Android. E che era prerogativa dei tablet del robottino verde sin dalla vecchia versione Honeycomb nel 2011, contro l’introduzione sugli iPad solo l’anno scorso.

Non sono che gli ultimi casi di una serie di funzionalità per prodotti Apple decisamente ispirate dai rivali di Mountain View. Ecco dieci precedenti significativi.

Centro notifiche

Non c’era dubbio che una delle soluzioni più apprezzate di Android sin dai primi anni fosse la cosiddetta area destinata alle notifiche raggiungibile con uno swipe per leggere gli ultimi aggiornamenti dalle app o messaggi. Apple la introdusse con iOs 5.

Centro di controllo

Allo stesso modo, con lo swipe su Android si apre l’accesso rapido delle impostazioni principali dello smartphone per regolare luminosità, attivare e disattivare wi-fi, bluetooth, modalità aerea, accendere la torcia e così via. È arrivata sugli iPhone con iOs 7

Picture in Picture

Tra le novità dell’ultima versione di iOs c’è il picture in picture ossia la possibilità di aprire una finestrella in sovraimpressione per continuare un’attività con un’app e al contempo mantenerne un’altra in primo piano. Per esempio una videochiamata mentre si controlla un documento. Android la introdusse ufficialmente nella sua versione 8, tre anni fa.

Dark Mode

La modalità scura è diventata un must nel 2019 ed è proprio l’anno scorso che è sbarcata sugli iPhone. Si tratta della possibilità di virare su toni sul nero l’interfaccia per risparmiare batteria su schermi oled e per far riposare gli occhi soprattutto la sera. I Samsung Galaxy e i Pixel di Google (nel 2018) erano stati tra i primi ad aver aperto la via, diversi mesi prima di Apple.

Hey, Siri

Ormai è diventato iconico il richiamo dell’assistente di Apple con la frase “Hey, Siri” introdotta per la prima volta nel 2015 con iPhone 6s. Moto X è stato il primo dispositivo a offrire una soluzione del genere con “Ok, Google Now” nel 2013.

Sblocco con riconoscimento facciale

Google introdusse la possibilità di utilizzare il volto come password biometrica nel 2012 con Android 4.0 Ice Cream Sandwich; certo era poco efficiente e non molto sicura. Apple la introdusse con iPhone X nel 2017.

Digitazione con gli swipe

Si chiama QuickPath la tastiera che consente di poter digitare senza soluzione di continuità andando a scorrere il polpastrello sui pulsanti virtuali da una lettera all’altra. L’algoritmo andrà poi a perfezionare l’input captando le micro-soste e visualizzando la parola desiderata. La tastiera Gboard lo aveva introdotto tre anni prima, nel 2016, curiosamente proprio nella sua versione per iOs. A sua volta, per l’amor del vero, Google si era ispirata alla celeberrima tastiera Swipe.

Negozio di app per smartwatch

Al Wwdc 2019 Apple toglieva i veli dalla possibilità di installare applicazioni direttamente dal proprio polso grazie allo store per Apple Watch senza dover sfruttare la sponda dello smartphone o del computer. Google era arrivata due anni prima, con il Play Store per Android Wear inaugurato nel 2017.

Mappatura con foto a livello stradale

Apple ha introdotto su iOs 13 Look Around (foto su) ossia una novità per Apple Maps che consente di scendere in modo immersivo nelle strade aprendo una visuale a 360 gradi esplorabile così da apprezzare i dettagli del panorama e, volendo, avere un’idea più precisa su direzioni e luoghi. Ricorda qualcosa? È naturalmente la risposta a Google Street View, il premiato servizio nato nel 2007.

File manager e visualizzazione desktop per tablet

Due utilità per Safari di iPad arrivate nel 2019 erano presenti già da tempo sui tablet Android con Chrome. Una è la chance di aprire i siti in modalità desktop invece che mobile, la seconda è la possibilità di aprire la pagina con i download recenti effettuati dal browser con un file manager.

Ecco tutte le novità introdotte con iOs 14.



