La moto Aston Martin che costa più di 100mila euro

25 June 2020 – 11:40

Aston Martin AMB 001L’Aston Martin AMB 001 è la prima moto della casa inglese ed era stata presentata sotto forma di prototipo durante la scorsa edizione di Eicma. Durante questi mesi lo sviluppo dell’AMB 001, che verrà costruita con la collaborazione della compagnia francese Brough Superior (specializzata in moto di lusso), è stato portato avanti e la due ruote sottoposta a dei test dinamici sulla pista francese di Pau-Arnos. Nel video sotto si può vedere un muletto da collaudo dell’AMB 001 avvolto nella camuffatura verde-gialla solitamente utilizzata dall’Aston Martin.

Il collaudo dei prototipi è una delle parti più importanti del processo di sviluppo poiché permette al team di convalidare la geometria del telaio, l’ergonomia e il comportamento dinamico. In questo caso il collaudatore della Brough Superior si occupa di tutte le aree di performance, dalla sensazione dinamica complessiva, al comportamento in curva, in frenata e in accelerazione.

C’è tantissimo hype dietro a questa che può essere definita una hypermoto perché a tutti gli effetti si preannuncia come un vero e proprio capolavoro di ingegneria. Ne verranno prodotte solo 100, vendute al proibitivo prezzo di 120mila dollari (circa 107mila euro). Le prime consegne sono attese entro la fine dell’anno.



La carenatura della AMB 001 è completamente in fibra di carbonio (tutti i pannelli sono dipinti a mano) con un tipo di lavorazione presa in prestito dal mondo aerospaziale. Indubbiamente la caratteristica chiave del design della moto è la pinna in alluminio che corre lungo tutta la lunghezza del serbatoio, anch’esso in fibra di carbonio, passando sotto la sella e uscendo sul retro.

La pinna dell’Aston Martin AMB 001Per realizzare la zona che sorregge la pinna e sostiene la sella la francese Brough Superior si è avvalsa della consulenza della Mecano ID, società francese che ha competenze specialistiche nella fibra di carbonio di qualità aerospaziale. Tutte queste peculiarità rendono unica questa moto facendone un incredibile oggetto da collezione prima ancora della sua uscita sul mercato.

A sorreggere i pannelli in carbonio della carenatura ci pensa un telaio in alluminio CNC, lo stesso materiale utilizzato per i cerchi e le sospensioni anteriori. Il risultato dell’utilizzo di questi materiali leggeri è che l’AMB 001 pesa solo 180 kg a secco. A spingerla troviamo un motore bicilindrico a V da 997cc turbocompresso che eroga 180 cavalli.

