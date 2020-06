La democrazia era in crisi già prima del lockdown

(foto: Getty Images)La pandemia globale è capitata in un momento cruciale delle nostre democrazie. Se secondo alcuni esperti le misure del lockdown – dalla chiusura totale al tracciamento – hanno aggravato la crisi della democrazia a livello mondiale, dall’altro lato, se si incrociano vari dati e rapporti pubblicati all’inizio del 2020 – e quindi prima delle conseguenze dovute al Covid-19 – emerge che lo stato di salute del sistema democratico era già fortemente debilitato.

Secondo i dati raccolti da Freedom House – una ong internazionale che conduce attività di ricerca e sensibilizzazione su libertà politiche e diritti umani – la democrazia infatti è in recessione da oltre un decennio – tredici anni per l’esattezza – con una perdita progressiva di paesi che, anziché guadagnare diritti civili e politici, fanno passi indietro. Si parla non a caso di “democrazia in ritirata”, un rapporto uscito a fine 2019 che traccia uno scenario poco consolante: “dei 41 paesi che sono stati costantemente classificati liberi dal 1985 al 2005, 22 hanno registrato una flessione del punteggio netto negli ultimi cinque anni”, si legge.

fonte: Global Satisfaction with Democracy Report 2020 – Cambridge UniversitySe la caduta del muro di Berlino nel 1989 e il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991 hanno spianato la strada alla formazione o al ripristino di istituzioni democratiche liberali non solo in Europa orientale, ma anche in America, nell’Africa sub-sahariana e in Asia, il periodo di transizione post guerra fredda sembrerebbe ormai al capolinea. “Tra il 2005 e il 2018, la quota di paesi non liberi è salita al 26 percento, mentre la quota di paesi liberi è scesa al 44 percento”, sottolinea il rapporto. La causa di questa brusca inversione di marcia è da rintracciare, per la ong, nell’“espansione euforica degli anni ’90 e dei primi anni 2000” seguita da un esaurimento di questo slancio: “molti paesi hanno poi faticato ad adattarsi alle oscillazioni politiche e ai dibattiti controversi sulla democrazia”.

Questa fotografia è confermata anche da un’altra importante ricerca, la più vasta e completa sul tema realizzata negli ultimi anni: si tratta di un’indagine di opinione pubblicata dai ricercatori dell’Università di Cambridge che fanno parte del Center for the Future of Democracy, secondo cui l’insoddisfazione per la democrazia all’interno dei paesi sviluppati è ai massimi livelli da 25 anni a questa parte. In modo particolare, analizzando le risposte di oltre quattro milioni di persone in 3.500 sondaggi, risulta che, tra il 1995 e il 2019, il livello di insoddisfazione nei confronti della democrazia è salito dal 48 al 58 per cento. In altre parole, in tutto il modo, negli ultimi 25 anni una persona su dieci ha rivisto in negativo la sua opinione sulla democrazia e le sue capacità politiche.

(fonte: Global Satisfaction with Democracy Report 2020 – Cambridge University)Stesso bilancio anche secondo l’ultimo Democracy Index, riferito al 2019, elaborato dal settimanale britannico Economist e pubblicato lo scorso gennaio che ha preso in considerazione cinque parametri: pluralismo, processo elettorale, funzionamento del governo, partecipazione politica, cultura della democrazia e libertà civili. Su 167 paesi analizzati solo 22 vengono definite come democrazie piene, un risultato che si classifica come il peggiore dal 2006, l’anno in cui è partita questa rilevazione.

Ciò significa che oltre un terzo della popolazione mondiale vive sotto regimi autoritari, rintracciabili soprattutto in America Latina e Africa sub-Sahariana. Colpisce, fra le altre cose, anche la discesa di una grande democrazia, quale l’India, che perde dal 2018 al 2019 dieci posizioni sotto le politiche nazionaliste del governo Modi denunciate dalla comunità musulmana. Non sorprendono, invece, la prima e l’ultima posizione dell’indice, rispettivamente di Norvegia e Corea del Nord.

Fra Europa e Stati Uniti

Unendo i puntini fra queste ricerche emerge che i paesi sviluppati sono fra quelli più colpiti dalla crescita di sfiducia, soprattutto in seguito allo scoppio della grande crisi del 2008 e alle sue conseguenze, in primis la disoccupazione. Questo è particolarmente vero in Europa dove si rintracciano macro-aree simili, anche in base all’appartenenza o meno all’eurozona. Ad esempio, la Grecia – precisano i ricercatori di Cambridge – ha visto i due terzi dei cittadini soddisfatti della democrazia prima della crisi arrivare a un terzo dopo la crisi. Situazione simile anche in Portogallo e Spagna.

“I leader antidemocratici nell’Europa centrale e nei Balcani, compresi alcuni che hanno sfacciatamente consolidato il potere oltre i limiti costituzionali, hanno continuato a minare le istituzioni che proteggono le libertà di espressione e associazione e lo stato di diritto”, scrive Freedom House in merito alla situazione europea, che resta pure sempre l’area del mondo con più libertà e diritti. In particolare, però, preoccupa il caso dell’Ungheria, dove il declino della democrazia è “il più drammatico nell’Ue” per l’ong. Ma, al contempo, la popolazione raggiunge un record storico di soddisfazione che coincide con l’elezione dei governi populisti. Infatti, spiegano da Cambridge, la soddisfazione per la democrazia non necessariamente coincide con la soddisfazione per un sistema di ‘democrazia liberale’ che tutela minoranze e separa i poteri.

(fonte: Freedom House, report “Nations in Transit 2020”)Insomma le nazioni sono “in transito”, come le definisce un nuovo report pubblicato sempre da Freedom House, e focalizzato su 29 paesi in Europa, dove “un numero crescente di leader nell’Europa centrale e orientale ha persino abbandonato la pretesa di agire secondo le regole della democrazia”. Questo ulteriore studio registra che “oggi ci sono meno democrazie nella regione rispetto a qualsiasi momento dal 1995”.

Anche oltreoceano le cose non vanno meglio. I dati mettono in evidenza quanto anche qui come la crisi finanziaria abbia inciso profondamente: nel dettaglio, i risultati di Cambridge evidenziano come si sia passati da un’alta soddisfazione – tra il 1995 e il 2005, oltre il 75 per cento dei cittadini usa era soddisfatto della democrazia (un tasso fra i più alti) – a un tracollo dopo la crisi che delinea uno scenario poco incoraggiante: oggi meno del 50 per cento degli americani è soddisfatto della democrazia.

L’opinionista Jennifer Rubin ha spiegato in un fondo del Washington Post come, dopo 50 sessioni di ascolto in tutto il paese, la commissione sulla pratica della cittadinanza democratica organizzata dall’Academy of Arts & Sciences – composta da accademici, figure dei media, imprenditori e filantropi di un ampio spettro ideologico – ha formulato 31 raccomandazioni per la democrazia del futuro. Fra queste, fa notare Rubin, si legge che “le fondazioni filantropiche spendono solo l’1,5 percento dei loro fondi collettivi in sforzi per migliorare e riformare la democrazia e stanziano solo una piccola parte di quella misera cifra per sostenere i leader civici”.

E proprio sui leader locali e nazionali si può giocare il domani. Ma il “declino della libertà statunitense” – come lo definisce Freedom House – non inizia, secondo la ong, con Trump: “I precedenti presidenti hanno contribuito alla pressione sul nostro sistema violando i diritti dei cittadini americani. Programmi di sorveglianza come la raccolta in grande quantità di metadati, inizialmente intrapresi dall’amministrazione George W. Bush, e l’eccessiva repressione dell’amministrazione Obama sui leak sono due casi emblematici”. Insomma, come spiega l’Economist, gli Stati Uniti del 2020 sono una flawed democracy, ovvero una democrazia imperfetta.

La situazione italiana

Stessa categoria – quella che viene subito dopo la fascia delle “democrazie piene” – dove è classificata l’Italia, dopo un’attenta analisi di 60 fattori. In compagnia di altri paesi come India, Polonia, Ungheria. Il nostro paese, per Freedom House, rientra fra quelli che vedono uno spostamento della politica fra posizioni illiberali e fratture identitarie. “I politici antiliberali hanno spostato i termini del dibattito e vinto le elezioni promuovendo un’identità nazionale di esclusione come mezzo per le masse per aggrapparsi a un mutevole ordine globale e interno”, scrive la Ong.

Per gli studiosi di Cambridge, invece, la penisola non fa parte dei paesi in cui si nota un brusco cambiamento, in quanto era già uno dei paesi dell’Europa occidentale che partiva con il livello più basso di gradimento della democrazia. Già negli anni Novanta, infatti, dopo Tangentopoli e la crisi della lira la sfiducia è stata progressiva e senza un recupero significativo. Ciò che emerge, invece, è che l’Italia è annoverata dal report fra quei paesi dove “i partiti antisistema hanno fatto scopa di seggi alle ultime elezioni europee 2019”.

