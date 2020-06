Il sedile a due piani che rispetta il distanziamento sociale

25 June 2020 – 11:52

Dopo il lockdown che ha bloccato i voli e affossato i conti di decine di compagnie aeree, il settore necessita di idee per rimediare alle norme e alle richieste dei passeggeri innescate dall’emergenza sanitaria ancora in ascesa in molti paesi. Una possibile soluzione arriva da Zephyr Seat, progetto ideato dal designer Jeffrey O’Neill dopo uno scomodo volo New York-Singapore e mirato ad accontentare tutti: da una parte i viaggiatori, che avrebbero maggior spazio a disposizione per sedere, stendere le gambe e dormire evitando posture innaturali che alla lunga provocano fastidi fisici, dall’altra parte i vettori aerei potrebbero riempire i posti come in passato, offrendo sedili più comodi per i quali i passeggeri sarebbero disposti a pagare prezzi leggermente superiori (come già avviene con i biglietti per la Premium Economy). Anche perché il piano nasce per i voli intercontinentali e per i velivoli a fusoliera larga, come i Boing 747/787 Dreamliner e Airbus A350/A380.

credit Zephyr AerospaceA rendere appetibile l’idea della neonata Zephyr Aerospace è il rispetto del distanziamento sociale tra i viaggiatori, nonché la semplicità ed efficacia della configurazione del sedile 2-4-2, distribuita su due piani e dotata di una scala per accedere al piano superiore. Resta da capire dove finirebbero i bagagli destinati alle cappelliere, in buona parte sacrificate per far spazio all’inedito sedile. Per quanto il progetto sia ancora solo un concept, perché non esiste ancora un prototipo, l’idea piace e diverse compagnie, come Air New Zealand, sono interessate a testare la novità.

