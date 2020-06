Il ritorno di Crash Bandicoot, un nuovo capitolo a ottobre

(Foto: Activision Blizzard)Sono già partiti i pre-ordini del nuovo atteso capitolo della saga di Crash Bandicoot con Crash Bandicoot 4: It’s About Time che Activision Blizzard in collaborazione con lo sviluppatore Toys for Bob ha messo in calendario per il prossimo 2 ottobre. Debutterà non solo su Ps4 / Ps4 Pro e Xbox One, ma anche sulla console di nuova generazione Xbox Series X, una volta disponibile.

Ritorna il marsupiale salterino con i suoi iconici pantaloncini corti e la lingua spesso fuori che deve scoprire nuovi mondi, combattere con boss, raccogliere maschere Quantum fino alla prova finale per riportare ordine nel multiverso. Tante le novità dai personaggi agli oggetti fino alle dinamiche di gioco, mantenendo però il gameplay un po’ folle che ha reso celebre la serie.

A differenza infatti di alcuni recenti titoli rimasterizzati, Crash Bandicoot 4: It’s About Time è una novità vera e propria, la cui storia riprende le fila dell’ultimo capitolo, Crash Bandicoot: Warped del 1998 con Neo Cortex, Dr. N. Tropy e Uka Uka bloccati su un pianeta lontano che riescono finalmente a fuggire dopo numerosi tentativi creando un buco nello spazio-tempo. Naturalmente spetterà a Crash intervenire.



Saranno quattro le maschere Quantum guardiane dello spazio e del tempo da scoprire e ognuna garantirà progressi e poteri. Ci sarà per esempio quella che rallenta il tempo così come quella che ribalta la gravità. Si potrà inoltre impersonare anche Coco, la sorella di Crash. Ma tra i nuovi personaggi giocabili appare proprio il diabolico Neo Cortex, che apre una prospettiva e una visuale tutta nuova.

Da segnalare le collaborazioni musicali per Crash Bandicoot 4: It’s About Time con la star hip hop Quavo, membro del trio musicale Migos e grande appassionato della saga. Appuntamento dunque al 2 ottobre per il nuovo capitolo, per ora non si fa ancora menzione a Ps5, ma non è escluso entrerà in lista in seguito.



