Il mistero dei fuochi d’artificio illegali sparati a New York

25 June 2020 – 11:18

Da alcuni giorni in diverse città degli Stati Uniti si verifica un fatto abbastanza curioso: dal tramonto all’alba decine di fuochi d’artificio vengono sparati nei cieli senza una ragione ben chiara. Il fenomeno, partito dal quartiere di Brooklyn a New York, ha interessato altre città come Denver, Boston, Oakland e Sacramento: secondo alcuni sarebbe una specie di festeggiamento per la fine dell’isolamento dopo il lockdown, mentre stando ad altre versioni potrebbe trattarsi di una celebrazione a favore delle manifestazioni contro la violenza della polizia.

I fuochi – di cui potete vedere alcuni scatti nella nostra gallery qui in alto – vengono sparati dai quartieri più periferici e multietnici come Harlem, con conseguenti chiamate della cittadinanza ai vigili del fuoco. La situazione, però, si è ulteriormente complicata dopo che a Flatbush, Brooklyn, un residente ha filmato proprio alcuni vigili intenti ad accendere fuochi d’artificio. A tal riguardo è stata aperta un’inchiesta dal dipartimento dei vigili del fuoco di New York, ma molti hanno teorizzato che dietro le esplosioni – almeno in parte – possa esserci proprio la polizia che le utilizzerebbe come scusa per legittimare le perquisizioni.

Le proteste dei cittadini e l’aumento degli incidenti hanno spinto il sindaco de Blasio ad annunciare lo scorso 23 giugno l’istituzione di una vera e propria task force per reprimere l’uso e il commercio dei fuochi d’artificio, che a New York sono oltretutto illegali. Quella che è partita come un goliardica trasgressione si sta trasformando nell’ennesimo tema di scontro nella Grande mela.

The post Il mistero dei fuochi d’artificio illegali sparati a New York appeared first on Wired.

Fonte: Wired