Huawei conferma la costruzione del centro R&D in UK

25 Giugno 2020 – 19:48

Un miliardo di sterline messo sul piatto da Huawei per la realizzazione di un nuovo centro dedicato a ricerca e sviluppo nel Regno Unito.

