Helios 700, il gaming notebook Acer con poggiapolsi scorrevole

25 June 2020 – 11:53

(Foto: Acer)Acer ha tolto i veli da diversi prodotti e tra quelli più interessanti ci sono sicuramente le novità in ambito gaming nelle rinnovate versioni 2020. La gamma Predator sta infatti acquisendo sempre più importanza nel catalogo del brand taiwanese – ora ha persino un energy drink dedicato – e accoglie il rivisitato Helios 700, un portatile non solo potentissimo, ma anche dotato della soluzione di design con tastiera scorrevole.

Acer Predator Helios 700 è dunque il nuovo top di gamma in ambito gaming con il suo schermo ips da 17,3 pollici full hd in grado di reggere una fluidità di 144 Hz e mettendo sul piatto il prestante processore Intel di decima generazione i9 o i7 con overclock associabile a scheda grafica GeForce RTX 2070 Super o 2080 Super. L’hardware si completa con fino a 64 gb di ram, due porte Thunderbolt 3, wi-fi 6 e unità ssd in raid 0.

Come già visto nel 2019, il design punta sulla tastiera HyperDrift che permette di far scorrere la parte inferiore (dove è alloggiato il touchpad) piazzandosi in modo più confortevole per i polsi durante le sessioni ludiche e al contempo migliorando la dissipazione del calore lasciando libere le ventole che possono aumentare il flusso d’aria che attraversa la parte superiore.

Altrettanto interessante la possibilità di sostituire i tasti corrispondenti alle lettere W, A, S e D con varianti MagForce dotate di corsa a tre livelli che fanno da surrogati delle levette dei controller così da modulare la pressione avendo diverse indicazioni per il personaggio durante il gioco, per esempio facendolo camminare lentamente, più velocemente e correre. Il prezzo di Helios 700 partirà da 2699 euro a settembre.

È affiancato da Predator Helios 300, anche lui con Intel Core serie H di decima generazione, scheda grafica Nvidia GeForce Rtx 2070 Max-Q, schermo da 15,6 pollici fhd a ben 240 Hz e prezzi da 1799 euro; Triton 300 è una proposta sottile e leggera (19,9 mm – 2,1 kg)che può supportare fino a tre ssd e anche lui si piazza nel range 15,6 pollici (a 240 Hz) a un prezzo da 1399 euro e infine Nitro 7 di uno step leggermente inferiore con schermo 15,6 pollici e elegante design sottile a 1299 euro.

(Foto: Acer)Non dovrebbe invece arrivare in Italia – ed è un peccato – la Gaming Chair con doppio altoparlante bluetooth, pannello di controllo nel bracciolo e sistema massaggiante per la schiena.

The post Helios 700, il gaming notebook Acer con poggiapolsi scorrevole appeared first on Wired.

Fonte: Wired