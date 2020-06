Google Pixel 4a appare online, ecco caratteristiche e prezzo

(Foto: OnLeaks)È ormai passato più di un anno dalla presentazione di Pixel 3a e 3a Xl ma la nuova generazione degli smartphone economici di Google si fa ancora attendere. Forse, manca poco al lancio come dimostrato dall’apparizione di una pagina prodotto dedicata proprio a Pixel 4a su alcuni store francesi, con nuovi dettagli importanti su design, scheda tecnica e, soprattutto, sul prezzo di vendita.

Dopo essere apparso una prima volta in un cartellone pubblicitario la scorsa primavera e aver svelato quasi tutte le componenti fondamentali dell’hardware, Pixel 4a e il fratello maggiore Pixel 4a Xl dovrebbero vedere la luce del commercio nell’estate, in ritardo rispetto al previsto per via della delicata situazione dovuta alla pandemia del coronavirus Covid-19.

(Foto: Stock.fr)Su ben due portali francesi come Ordimedia e eStock.fr sono apparse pagine che mettono già a listino Pixel 4a nelle colorazioni nera (just black) contraddistinta dal nome in codice ga02099-fr e blu ossia ga02101-fr, anticipando anche i prezzi rispettivamente di 506 e 441 euro. La memoria interna sarebbe di 128 gb e c’è anche un’indicazione sulla possibile uscita piazzata per il giorno 7 luglio.

Sarebbe una mezza conferma di un recente rumors che ipotizzava un lancio sui mercati di Pixel 4a per il 13 luglio, dunque è verosimile pensare a metà del prossimo mese come finestra possibile. Sembrano invece un po’ troppo alti i prezzi, considerando che erano stati promessi costi popolari come la precedente edizione, che infatti partiva da 399 euro.

Proprio l’economicità era stata l’arma vincente di un prodotto molto interessante, soprattutto a livello fotografico come raccontato nella nostra recensione. Difficile che Google aumenterà così tanto la richiesta perché sarebbe di sicuro respingente per i potenziali acquirenti, considerando anche la concorrenza agguerrita già nei negozi, con Realme X2 Pro in testa.

La scheda tecnica di Pixel 4a si baserebbe sul chip Snapdragon 730 e punterebbe su uno schermo oled da 5.81 pollici a risoluzione full hd+, una fotocamera frontale nel foro da 8 megapixel e un sensore principale posteriore da 12,2 megapixel stabilizzato che beneficia dei prestanti algoritmi proprietari. La batteria sarebbe da 3080 mAh e Pixel 4a entrerebbe nel gruppo dei nuovi modelli ancora dotati dell’apprezzato jack da 3,5 mm. Non resta che attendere l’ufficialità.

