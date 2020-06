Gli auricolari Lg che si auto-igienizzano

25 Giugno 2020 – 15:03

(Foto: Lg)Lg presenta una nuova coppia di cuffiette senza fili di tipo true wireless appartenenti alla famiglia Tone Free che si apprestano a sbarcare anche da noi in Europa offrendo una funzionalità molto utile e interessante come il sistema che le auto-igienizza. La speciale custodia, infatti, da un lato ricarica la batteria interna e dall’altro emette luce ultravioletta.

Il risultato è che si può eliminare il 99,9% di batteri che appartengono alla famiglia E.coli e S.aureus. Forse non tutti sanno che non solo lo smartphone è portatore di numerose infezioni, essendo l’oggetto che poggiamo ovunque e che ci portiamo persino in bagno e poi sotto le lenzuola, ma anche le cuffiette. Di più: gli auricolari vengono appunto inseriti all’interno delle orecchie che fanno da canale preferenziale per contatti indesiderati.

Da una più banale produzione aumentata di cerume si può infatti subire anche infezioni dovute a germi esterni che distruggono l’equilibrio della delicata flora batterica. A ogni inserimento nella custodia chiamata UVnano, le nuove cuffiette di Lg vengono sterilizzate attraverso la luce ultravioletta.

(Foto: Lg)Per il resto, i nuovi modelli hbs-fn6 (e quelli senza case igienizzante hbs-fn4) portano in dote una serie di tecnologie e funzionalità di buon livello anche grazie alla collaborazione con Meridian Audio per il supporto del Digital Signal Processing che si dedica sia al lato acustico sia al timbro vocale in ascolto. Ci sono quattro preset di equalizzazione predisposti con quello naturale, quello più immersivo, quello pensato per i bassi e quello che mette in risalto la parte vocale.

Non manca la cancellazione dei rumori esterni che si può disattivare con un tasto in qualsiasi momento con la modalità ambientale. La batteria interna dura fino a 6 ore e bastano cinque minuti di ricarica nel case per un’ora di ascolto. Dotate di connettività bluetooth 5.0 e compatibili con Android e Google Assistant e iOs e Siri, possono regolare volume e riproduzione con l’area sensibile al tocco.

Le due cuffiette Lg Free Tone arriveranno anche da noi nel mese di luglio nelle colorazioni nera (stylish black) e bianca (modern white) a un prezzo da comunicare.

Ecco una guida per pulire bene smartphone, cuffiette e altri gadget.

