Ecco il primo poster con Luca Marinelli nei panni di Diabolik

25 June 2020 – 11:20

I fan dei fumetti italiani non attendevano altro, anche solo per alzare qualche sopracciglio. Invece la prima immagine del film tratto dai fumetti di Diabolik, pur nella sua essenzialità, sembra convincere gli appassionati o per lo meno stuzzicare ancor di più la loro curiosità. Si tratta infatti del primo poster ufficiale legato all’adattamento cinematografico diretto dai Manetti Bros e che è stato svelato nelle ultime ore. A interpretare il misterioso e fascino ladro mascherato, come già annunciato tempo fa, è Luca Marinelli, attore italiano balzato negli ultimi anni all’attenzione del pubblico e della critica per ruoli in film com Non essere cattivo, Lo chiamavano Jeeg Robot e Martin Eden (dal 10 luglio, poi, lo vedremo anche nel film Netflix The Old Guard al fianco di Charlize Theron).

Ecco a voi il teaser poster di #Diabolikilfilm. Ci vediamo al cinema l’ultimo giorno del 2020.Nel cast @_LucaMarinelli_, #MiriamLeone, #ValerioMastandrea, @serenarossi_com e #ClaudiaGerini#comingsoon #poster #ManettiBros pic.twitter.com/Lw1MK56TKo

— 01Distribution (@01Distribution) June 24, 2020

Sotto il logo rosso che campeggia nel poster a ricordo dell’origine fumettistica, in questa immagine vediamo appunto Marinelli con la tipica tuta nera che gli cela anche il viso sbucare da un tombino. Troppo poco per capire che piega prenderà la pellicola ma già un indizio di rivelazioni che arriveranno nel prossimo futuro. Nel frattempo 01 Distribution, la casa di distribuzione che fa capo a Rai Cinema e che si occuperà di diffondere la pellicola, ha annunciato che Diabolik arriverà nelle sale italiane il prossimo 31 dicembre. Nel cast, accanto al protagonista del titolo, ci saranno anche Miriam Leone nei panni dell’amata Eva Kant ma anche Valerio Mastandrea in quelli dell’infaticabile ispettore Ginko.

Questa figura mitica fu creata nel 1962 dalle sorelle Angela e Luciana Giussani, che volevano creare un fumetto tascabile dalle storie forti e avvincenti adatto al pubblico dei pendolari, ispirandosi fra l’altro a personaggi illustri come Fantômas e Lupin. Diabolik ebbe da subito un enorme successo, creando il filone del fumetto noir italiano e dando vita già a diversi adattamenti, come il film di Mario Bava del 1968 e una serie animata internazionale nel 1999. Quello dei Manetti Bros è invece il primo tentativo recente di trasporre nuovamente queste storie. Oltre all’annuncio di questo film, 01 Distribution ha anche fornito ulteriori dettagli su Freaks Out, l’attesa nuova opera di Gabriele Mainetti in arrivo il 16 dicembre, e su Ritorno al crimine, seguito di Non ci resta che il crimine previsto invece per il 26 novembre.

