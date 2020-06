Da oggi Google cancellerà in automatico i dati dei nuovi utenti dopo 18 mesi

25 Giugno 2020 – 20:28

L’annuncio rappresenta uno dei piccoli passi in direzione del rispetto della privacy degli utenti che l’azienda compirà a partire da oggi. I dati ai quali fa riferimento l’azienda possono però essere cancellati anche dopo soli 3 mesi, o impedire del tutto che vengano raccolti: ecco come e quali altre novità sono in arrivo.Continua a leggere



L’annuncio rappresenta uno dei piccoli passi in direzione del rispetto della privacy degli utenti che l’azienda compirà a partire da oggi. I dati ai quali fa riferimento l’azienda possono però essere cancellati anche dopo soli 3 mesi, o impedire del tutto che vengano raccolti: ecco come e quali altre novità sono in arrivo.

Continua a leggere L’annuncio rappresenta uno dei piccoli passi in direzione del rispetto della privacy degli utenti che l’azienda compirà a partire da oggi. I dati ai quali fa riferimento l’azienda possono però essere cancellati anche dopo soli 3 mesi, o impedire del tutto che vengano raccolti: ecco come e quali altre novità sono in arrivo.

Fonte: Fanpage Tech