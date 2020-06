Come vendere su Instagram

25 Giugno 2020 – 18:03

Instagram compie un ulteriore passo nel mondo dell’ecommerce aprendo a più persone la possibilità di vendere i propri prodotti sul social network tramite il loro account. Menlo Park ha deciso di sfruttare l’esperienza maturata con Facebook Shops e di integrare una funzionalità simile sul suo social network fotografico.

Su Instagram sarà quindi possibile per gli influencer, le piccole aziende, gli artisti o gli intestatari di account di piattaforme di ecommerce come Etsy, di sfruttare il loro account come vetrina e catalogo permettendo così ai loro follower di fare acquisti direttamente dal social network.

Vendere merci finora è stato un privilegio riservato a pochi brand, aziende e influencer. Dal 9 luglio il privilegio sarà esteso ai possessori di un profilo aziendale sul social network a patto che soddisfino alcuni requisiti come trovarsi all’interno di un mercato supportato dall’applicazione (l’Italia ne fa parte), vendere beni fisici, rispettare le normative di Facebook sulla vendita e avere l’account business collegato a una pagina Facebook. Se i requisiti sono soddisfatti allora ci si può candidare per aprire il proprio Instagram Shop.

Per farlo basta seguire delle semplici istruzioni e collegare il proprio profilo aziendale al catalogo delle proprie merci a patto che questo sia un catalogo di Facebook o di uno dei suoi partner.

A questo punto, una volta connessi account e catalogo, è necessario candidarsi. Per farlo bisogna accedere alle impostazioni del profilo di Instagram, premere sulla voce Azienda e poi, una volta nel menù, selezionare la voce Shopping su Instagram. Instagram, nella guida che illustra i passaggi per richiedere l’abilitazione alla vendita, spiega che il processo di approvazione “richiede qualche giorno, ma a volte può durare di più”.

Nel momento in cui la richiesta va a buon fine, Instagram invierà una notifica al richiedente che dovrà completare la configurazione del suo negozio sul social.

L’utente, una volta avviata l’attività, potrà monitorarne i dati statistici per analizzare le prestazioni dei propri post, delle Stories e dei prodotti in vendita. Con circa un miliardo di utenti attivi mensilmente, Instagram potrebbe diventare un concorrente di piattaforme come Etsy, Redbubble o Wish.

Fonte: Wired