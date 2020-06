Bayer sborsa 10 miliardi per chiudere le cause sul glifosato

(Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images)Svolta nelle cause intentate negli Stati Uniti contro il diserbante al glifosato Roundup dell’azienda Monsanto, acquisita dal colosso chimico e farmaceutico Bayer nel 2018 per 63 miliardi di dollari. Per risolvere circa il 75% di tutte le azioni legali ancora aperte, la casa tedesca ha ora annunciato che pagherà oltre 10 miliardi di dollari tra il 2020 e il 2021, con un patteggiamento destinato a coprire circa 95mila cause in corso.

Nello specifico, l’accordo raggiunto tra le parti prevede che Bayer si impegni a pagare tra gli 8,8 e i 9,6 miliardi di dollari per chiudere le cause attualmente aperte, e stanzia altri 1,25 miliardi di dollari per coprire i costi di eventuali cause future relative alle stesse imputazioni e per finanziare la ricerca e gli studi sull’uso di pesticidi in agricoltura.

Questo patteggiamento potrebbe essere l’ultimo atto nella vicenda della pesante eredità che il colosso tedesco si è trovato a gestire dopo l’acquisizione della compagnia americana. Negli ultimi anni, proprio a causa del pesticida Roundup prodotto da Monsanto negli Stati Uniti si sono moltiplicate le cause da parte di cittadini a cui era stato diagnosticato il cancro in seguito all’utilizzo prolungato di quel prodotto.

Ad oggi, sono oltre 125mila le denunce complessive, di cui oltre 30mila restano fuori dall’accordo attuale. Da parte loro, prima Monsanto e poi Bayer, hanno sempre sostenuto che non ci fossero evidenze scientifiche incontrovertibili per stabilire che il glifosato sia effettivamente un prodotto cancerogeno, ma la decisione di patteggiare questo risarcimento “è l’azione giusta al momento giusto per chiudere un lungo periodo di incertezze”, ha dichiarato l’amministratore delegato della compagnia tedesca, Werner Baumann.

Oltre alle cause relative al diserbante Roundup, Bayer ha anche patteggiato per chiudere altre questioni in sospeso sul piano legale sempre legate a Monsanto. Ancora negli Stati Uniti, infatti, 820 milioni di dollari saranno destinati a chiudere buona parte dei risarcimenti richiesti all’azienda per via del caso relativo all’acqua contaminata da bifenili policlorurati (Pcb), mentre altri 400 milioni di dollari serviranno a coprire i risarcimenti nelle cause relative all’uso di un altro diserbante, il dicamba.

